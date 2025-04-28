Тайны симоньяньего двора Андрей Калитин

28.04.2025, 9:07

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Маргарита Симоньян

По Волге-матушке ходила — ждала, кто победит.

Кажется, будто пригожинский мятеж ушел из повестки, а элиты, якобы случайно затерявшиеся «в отпусках» на период 23-24 июня, отделались легким испугом, максимум - вызовом на допрос. Однако наблюдатели за внутренними процессами в Администрации президента отмечают ослабление позиций кураторов отпускников. Вопросы остаются в связи с таинственной пропажей Маргариты Симоньян с радаров аккурат на дни мятежа. «Отсутствие связи», которым затем оправдывала свое молчание Симоньян, не убедило.

Источники ВЧК-ОГПУ рассказали, что реальная причина была в наличии у сестры Маргариты, Алисы Симоньян, миллиардного контракта на пиар-сопровождение Евгения Пригожина. Причем эти денежные потоки распределялись внутри подведомственных Маргарите структур, и именно она давала указанию по освещению ситуации в дни мятежа. Данный факт объясняет почему в телеграм-каналах, принадлежащих сетке Симоньян, не раз фиксировалась неожиданная критика Минобороны времен Шойгу.

Проблемы Маргариты Симонян (их много) имеют определенную природу.

Дело не в том, что она лжёт за деньги. Так делают многие из её коллег. Проблема и не в том, что денег на неё ушло слишком много. Их пока не считают.

Дело в том, что она - профессиональный предатель, как очень верно отметил Дмитрий Быков. Все вокруг это знают.

Самая большая тайна Симонян, о которой очень точно рассказывает ВЧК-ОГПУ, - её круиз по Волге летом 2023-го года, в разгар мятежа Пригожина.

Вся журналистская Москва знала, что у Симонян - контракт на «информационное обслуживание» лично Пригожина, а заодно и работа на Сергея Суровикина. Именно поэтому ресурсы Симонян играли против Минобороны. А потом начался мятеж.

И Симонян якобы без связи ходила по Волге, где готовила сценарий новой программы «Матушка». Кстати, где эта программа? А не было никакой программы. Симонян в те дни ждала, кто победит.

И все это знают. И она знает, что они знают.

Андрей Калитин Каспаров.Ru

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