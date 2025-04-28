КНДР официально признала участие в войне против Украины 28.04.2025, 9:22

Ким Чен Ын пообещал, что погибшим поставят памятник в Пхеньяне.

Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи официально подтвердил отправку северокорейских военных подразделений для участия в боевых действиях в Курской области России. Согласно заявлению, опубликованному Центральным телеграфным агентством Кореи, войска были направлены по приказу главы государства Ким Чен Ына, сообщает «Зеркало».

В документе указано, что подразделения вооруженных сил КНДР были задействованы в операции по «освобождению районов Курской области» на территории Российской Федерации от «авантюрного вторжения» Украины, которая названа «неонацистской» и «ударным отрядом империалистических держав». А войска КНДР и РФ вместе завоевали «бесценную победу плечом к плечу в одном окопе, проливая кровь».

Ким Чен Ын, комментируя участие северокорейских военных в конфликте, заявил: «Все они, которые боролись за справедливость, герои и представители чести Родины. Вскоре в нашей столице будет воздвигнут памятник боевым подвигам в честь геройства гордых сынов КНДР».

Лидер КНДР также отметил, что «Родина призвана навеки передавать дух военных, которые боролись за великую честь, и принимать важные государственные меры для особого уважения и заботы о семьях бойцов войны».

В заявлении ЦВК ТПК упоминается, что решение об отправке войск было принято на основании статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.

Северокорейская сторона настаивает на том, что действия вооруженных сил КНДР на территории России «отвечают всем статьям и духу Устава ООН и других международных законов».

В документе также указано, что правительство КНДР «считает славой союзнические отношения» с Россией и «неизменно и полностью» поддерживает ее действия.

Ранее западные и украинские официальные лица неоднократно заявляли о возможном участии северокорейских военных в конфликте на стороне России, однако до настоящего момента КНДР официально не подтверждала эту информацию. Это произошло только после того, как 26 апреля начальник Генштаба РФ, заявляя о полном освобождении Курской области от ВСУ (что оказалось неправдой), сообщил, что в боевых действиях участвовали солдаты из КНДР и «показали высокий профессионализм».

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