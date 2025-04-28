СМИ раскрыли, как готовилась встреча Трампа и Зеленского
- 28.04.2025, 9:32
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До последнего ни одна из сторон не анонсировала эти переговоры.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа в базилике Святого Петра 26 апреля состоялась по стечению обстоятельств и благодаря мощной работе дипломатов, пишет CNN.
В субботу в базилике царила напряженная тишина. Мировые лидеры прибыли отдать последнюю дань уважения Папе Франциску. Во время прощальной церемонии по понтифику неожиданно состоялась историческая встреча — Трамп и Зеленский провели первый личный разговор после конфликта в Белом доме в феврале.
Это была особая встреча внутри высокого нефа базилики. Мужчины в черных мантиях пришли с двумя красными креслами, охранники, агенты секретной службы США и чиновники создали напряженную атмосферу. Рядом с входной дверью Трамп и Зеленский лицом к лицу — не за столом переговоров, а просто за двумя стульями.
«Я вижу, что он стал спокойнее. Я думаю, что он понимает картину. И я думаю, что он хочет заключить сделку», — сказал Трамп, комментируя переговоры.
По словам американских и европейских чиновников, встреча стала результатом усилий дипломатов, которые несколько дней побуждали лидеров договориться о личном разговоре.
После встречи Трамп резко раскритиковал Путина:
«Я хочу, чтобы он прекратил огонь, сел и подписал соглашение. Я считаю, что у нас есть границы соглашения, и я хочу, чтобы он его подписал, покончил с ним и просто вернулся к жизни».
Однако, учитывая изменчивость риторики Трампа в отношении Кремля в прошлом, остается вопрос, насколько длительной будет его критическая позиция. Несмотря на символизм места — Ватикан как центр призывов к миру — конкретных результатов встречи по прекращению войны не озвучено.