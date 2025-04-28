В городских маршрутках нужно будет пристегиваться

В городских маршрутках нужно будет пристегиваться4
- 28.04.2025, 9:44
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На общественное обсуждение вынесли проект изменении.
В Беларуси на общественное обсуждение вынесли проект об изменении Правил автомобильных перевозок пассажиров. Одно из новшеств, которые предлагают внести, касается городских маршруток.
Если проект вступит в силу, перевозчикам придется оборудовать транспортные средства ремнями безопасности. Речь идет о городских автобусах категории М2. Фактически к такому транспорту относятся маршрутные такси, пишет «Точка».
В проекте прописано, что в городских маршрутках ремни безопасности могут быть и двухточечными.
А вот на пассажирских сиденьях «автобусов категории М2 и М3 класса III, используемых для выполнения пригородных и междугородных автомобильных перевозок» должны будут стоять трехточечные ремни.
Планируется, что эта норма вступит в силу с 1 января 2027 года.
Обсуждение проекта продлится до 5 мая – за это время каждый может оставить замечания и предложения на Правовом форуме Беларуси.