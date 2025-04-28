В городских маршрутках нужно будет пристегиваться 4 28.04.2025, 9:44

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На общественное обсуждение вынесли проект изменении.

В Беларуси на общественное обсуждение вынесли проект об изменении Правил автомобильных перевозок пассажиров. Одно из новшеств, которые предлагают внести, касается городских маршруток.

Если проект вступит в силу, перевозчикам придется оборудовать транспортные средства ремнями безопасности. Речь идет о городских автобусах категории М2. Фактически к такому транспорту относятся маршрутные такси, пишет «Точка».

В проекте прописано, что в городских маршрутках ремни безопасности могут быть и двухточечными.

А вот на пассажирских сиденьях «автобусов категории М2 и М3 класса III, используемых для выполнения пригородных и междугородных автомобильных перевозок» должны будут стоять трехточечные ремни.

Планируется, что эта норма вступит в силу с 1 января 2027 года.

Обсуждение проекта продлится до 5 мая – за это время каждый может оставить замечания и предложения на Правовом форуме Беларуси.

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