Россия накапливает силы на границе с Европой 13 28.04.2025, 9:55

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Кремль модернизирует нужную для войны инфраструктуру в Беларуси.

Кремль расширяет набор в армию, усиливает производство оружия и модернизирует железнодорожные линии на границе с Европой.

Сейчас все внимание сосредоточено на войне в Украине, однако некоторые европейские страны все больше беспокоятся о действиях российской армии вдоль других участков своей границы с Европой. Как пишет The Wall Street Journal, возле границы с Финляндией, в российском городе Петрозаводске, российские военные инженеры расширяют армейские базы, где Кремль планирует создать новый армейский штаб для надзора за десятками тысяч военнослужащих в течение следующих нескольких лет.

«Эти солдаты, многие из которых сейчас служат на передовой в Украине, должны стать костяком российской армии, готовящейся к столкновению с НАТО, согласно заявлениям западных военных и разведки. Кремль расширяет набор в армию, усиливает производство оружия и модернизирует железнодорожные линии в приграничных районах», — пишет издание.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что опасения по поводу того, что у России есть какие-либо амбиции за пределами Украины, преувеличены. Однако военные эксперты характеризуют активность вдоль границы с Финляндией как часть подготовки Кремля к потенциальному конфликту с НАТО.

Наращивание вооружений

По словам европейских военных чиновников, возросшие расходы России вывели оружейные заводы на полную мощность, что побудило военно-промышленные компании расширить производственные линии и открыть новые предприятия.

В 2021 году, до вторжения, Россия изготовила около 40 своих основных боевых танков Т-90М, по оценкам западной разведки. Теперь она производит почти 300 танков в год. При этом высокопоставленный финский военный чиновник сказал, что почти ни один из них не отправляется на передовую в Украину, а остается на российской территории для последующего использования.

Ожидается, что производство артиллерийских орудий и боеприпасов в этом году вырастет примерно на 20%, а качество и производство беспилотников значительно возросли.

Прогнозы по вторжению

В февральском отчете датское разведывательное управление предупредило, что Россия может начать крупномасштабную войну в Европе в течение пяти лет, если посчитает НАТО слабым.

Один из сотрудников европейской разведки сказал, что Россия может попытаться проверить сплоченность альянса, вторгнувшись в небольшую страну НАТО, например, Эстонию, где проживает значительное количество русских.

По словам Майкла Кофмана, старшего научного сотрудника Программы России и Евразии в Фонде Карнеги за международный мир, балтийские чиновники «рассматривают двух-трехлетний срок после войны. Если ориентиром является крупномасштабная война, предположительно с НАТО, то срок может составить около семи-десяти лет, в зависимости от сценария».

Возрождение армии

При этом, чтобы сосредоточить свои силы на Западе, в прошлом году Кремль изменил способ организации своих сил внутри страны, создав новые округа, связанные с обороной ее крупнейших городов, Москвы и Санкт-Петербурга.

В Московском военном округе Россия интегрирует автомобильные и железнодорожные пути, используемые ее военными, с путями в соседней Беларуси. При этом большая часть увеличения численности личного состава будет происходить в Ленинградском округе, который граничит с Эстонией, Латвией и Финляндией. По словам западных военных и разведывательных чиновников, небольшие бригады почти утроятся в размерах, чтобы стать дивизиями численностью 10 000 человек.

Кроме того, Россия адаптирует свои планы перевооружения для удовлетворения потребностей новых войск, которые будут размещены вдоль ее границы с НАТО. Эти подразделения получат большую часть нового оборудования. В то же время большая часть того, что отправляется на передовую в Украине, — это старое и отремонтированное оружие советских времен.

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