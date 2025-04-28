Как сложилась судьба немца, ставшего заложником режима Лукашенко? 28.04.2025, 10:14

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Рико Кригер

В Германии против него продолжается расследование.

После масштабного обмена в начале августа 2024 года гражданин ФРГ Рико Кригер быстро исчез из поля зрения СМИ, — пишет политический обозреватель Александр Фридман.

— Теперь издание Die Welt решило выяснить, как сложилась его судьба, и побеседовало с самим Кригером — человеком, которого в Минске обвинили в сотрудничестве с СБУ и полком Кастуся Калиновского и попытке теракта по заказу украинских спецслужб. Тогда он был приговорён к смертной казни, впоследствии помилован и обменян.

Выяснилось, что Кригер снова работает парамедиком — как и до своей загадочной поездки в Беларусь, — теперь на юге Германии. Несмотря на высокий спрос на специалистов его профессии, найти работу ему оказалось непросто: многих работодателей отпугнуло его прошлое.

О полной нормализации говорить не приходится. Федеральная прокуратура продолжает расследование против Кригера в связи со взрывом на станции Озерище. Если дело дойдет до суда, ему может грозить тюремный срок — от нескольких месяцев до нескольких лет.

Пока следователи воздерживаются от комментариев, сам Кригер настаивает на своей невиновности. По его словам, о подготовке взрыва он ничего не знал. Свои признания на ТВ в Беларуси он называет вынужденными: в противном случае, утверждает он, смертный приговор мог быть приведён в исполнение.

Любопытная деталь: адвокатом Кригера выступает одна из ключевых фигур партии «Левых» — 77-летний Грегор Гизи, старейший депутат Бундестага нынешнего созыва. Во времена ГДР адвокат Гизи защищал диссидентов, а после 1989 года его не раз обвиняли в сотрудничестве с местной госбезопасностью Штази.

Если в сегодняшней Германии кто-то и способен понять методы КГБ и оценить то, через что пришлось пройти Кригеру в Беларуси, так это Грегор Гизи. Но это уже совсем другая история.

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