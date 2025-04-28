Берлин ожидает нового подхода Трампа к Украине 28.04.2025, 10:24

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Белый дом начинает «признавать реальность».

Ряд внешнеполитических экспертов бундестага ожидает от США нового курса в отношении Украины и РФ после смены риторики Трампа.

После встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане политики в Берлине стали высказываться с осторожным оптимизмом о возможных следующих действиях Вашингтона в ведении переговорного процесса РФ и Украины. Подобным образом в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в понедельник, 28 апреля, высказался внешнеполитический эксперт фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Юрген Хардт (Jürgen Hardt), пишет Deutsche Welle.

По словам эксперта, высказывания Трампа, сделанные после встречи с Владимиром Зеленским в Ватикане и реакция президента США на очередные авиаудары РФ по гражданской инфраструктуре Украины свидетельствуют о том, что Трамп «теряет терпение в отношении Путина из-за тактики затягивания со стороны Кремля».

С Хардтом в свете последних событий также пообщалось издание Welt. В беседе с ним эксперт назвал последние действия президента Украины «шедевром дипломатии». Вероятно, к ним относится не только встреча в Ватикане, но и предложение украинского лидера продлить «пасхальное перемирие», которое в одностороннем порядке объявил Владимир Путин. Москва на призыв Киева не ответила, хотя США его поддержали.

«Пока не исключено, что Трамп пришел к пониманию: ничто не положит конец этой войне быстрее, чем сила Украины, а фальшивый мир лишь подтолкнет Путина к дальнейшему наращиванию вооружений, что будет направлено и против НАТО», - прокомментировал эксперт ранее сделанные заявления Трампа, который открыто раскритиковал Путина и усомнился в его стремлении к миру.

«Зеленые«»: Трамп начинает «признавать реальность»

Внешнеполитический эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид (Nils Schmid) назвал «развитием в хорошую сторону» тот факт, что американский лидер хотя бы немного изменил свою риторику в пользу украинских интересов. Однако, отметил эксперт, еще предстоит выяснить, скажутся ли недавние заявления Трампа непосредственно на подходе США к переговорному процессу.

«Надеюсь, что «признание реальности» у Трампа останется неизменным», - вторила Шмиду зампредседателя фракции «зеленых» Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger). По ее словам, президент США долгое время «пытался осмыслить факты, которые являются очевидными уже многие годы».

В то же время председатель фракции Левой партии в бундестаге Зёрен Пельман (Sören Pellmann) не настроен так оптимистично. По его словам, в отношении Трампа к войне РФ против Украины нет «основополагающих изменений». Цель американского лидера - «не мир в Украине, а большее влияние США», уверен немецкий политик.

В ультраправой фракци «Альтернатива для Германии» (АдГ) также не ждут изменений в политике Трампа. Соглашение о прекращении огня в Украине «не за горами» и будет близко «к разумному», заявил представитель по международным вопросам фракции Маттиас Мосдорф (Matthias Moosdorf). Представитель пророссийской партии и «почетный профессор Гнесинки» заявил, что новым в сложившейся ситуации является лишь «отчаянное желание ЕС, чтобы США присоединились к его извращенной точке зрения и поддержали продолжение войны».

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