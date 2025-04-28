Минчане выстроились в огромные очереди на авто на кладбища перед Радуницей 5 28.04.2025, 10:37

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В TikTok объяснили причину.

Минчане поделились в TikTok видео «жутких пробок», которые образовались на подъезде к кладбищу в Колодищах под Минском в минувшие выходные. Судя по всему, многие решили не дожидаться вторника, когда христиане всего мира отмечают Радуницу, а заранее съездить и убрать могилы родных перед праздником. По словам некоторых зрителей, на преодоление последних километров перед въездом на территорию кладбища у них уходило до полутора часов, пишет Telegraf.news.

Судя по комментариям под видео, аналогичную картину с вереницей легковых автомобилей в выходные можно было наблюдать и на других городских кладбищах, в частности, на Чижовском и на Северном кладбищах.

«Да, пришлось сегодня постоять: 4 км — за 1 час 20 минут», — поделился своим опытом один из зрителей.

«Тоже попала в эту пробку сегодня. А всему причина — это платный въезд, который тормозит движение. Можно было в такие праздники придумать альтернативные способы оплаты и люди не стояли бы часами», — высказала предположение, что стало причиной многокилометровых пробок одна из зрительниц.

Кстати, многие кладбища разрешают бесплатно заезжать на территорию мест захоронения, но только непосредственно во вторник, на Радуницу. В остальные дни за въезд на территорию кладбища на личном авто нужно заплатить. Бесплатно разрешается заезжать в том случае, если у водителя или кого-то из пассажиров есть инвалидность — для этого необходимо предъявить соответствующее удостоверение.

Кстати, многие зрители предложили вариант, как избежать километровых пробок на кладбища на Радуницу — посетить могилы родных заранее, например, за неделю до праздничных выходных.

«Всегда езжу в предыдущие выходные, даже если ещё нет воды, беру с собой, спокойно доезжаю до могилы. К моменту ажиотажа всё ухожено. Потому что ну это же нереально, из года в год такие очереди», — поделилась своим опытом одна из зрительниц.

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