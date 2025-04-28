ISW: Россия отказалась от мирного плана США 28.04.2025, 10:37

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Что означают слова Лаврова.

Новые заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова демонстрируют, что Россия со своей стороны не готова идти ни на какие территориальные уступки, которые предусматривает план администрации Дональда Трампа.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул давнюю позицию России против любых форм территориальных уступок Украине, что подрывает усилия президента США Дональда Трампа по достижению прочного мира, констатируют аналитики ISW. Лавров заявил в интервью CBS News, которое вышло в эфир 27 апреля, что «Россия не ведет переговоров относительно своей территории», когда его спросили о статусе оккупированного Россией Крыма в текущих переговорах. «Я не думаю, что какие-либо изменения возможны», — заявил Лавров и в ответ на вопрос о том, готов ли Кремль рассмотреть вопрос о передаче контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), которую Россия сейчас оккупирует. Как сообщалось ранее, это одно из семи условий в плане по завершению войны, который предложила администрация Трампа.

Учитывая эти слова Лаврова в ISW напоминают, что Россия утвердила поправки в Конституцию, которые закрепили [юридически ничтожное] решение «провозгласить» Крым, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области якобы «территориями России». Поэтому с тех пор, подчеркивают аналитики Института изучения войны, Москва полагается «на псевдоправовую базу», согласно которой оккупированные украинские территории теперь якобы являются частью России «конституционно». Этим Россия аргументирует свой отказ от компромиссов в вопросе передачи Украине любых территорий в оккупированных Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также Крыма в рамках мирного соглашения о прекращении войны.

Российские чиновники также используют эту псевдоправовую базу, чтобы требовать от Украины передать России дополнительные территории в пределах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия пока не оккупирует. Представитель российского МИД Мария Захарова 26 апреля также заявила, что российские войска претендуют на захват всей «территории России», которая, по ее словам, включает Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

В ISW подчеркивают, что эти новые заявления Лаврова и других российских официальных лиц прямо противоречат предложенной администрацией Трампа основе для соглашения о мире, которая включает взаимные территориальные уступки, в частности возвращение Украине территорий в Харьковской области и ЗАЭС. Аналитики продолжают констатировать, что Украина остается открытой для добросовестного диалога с Россией и готова рассматривать территориальные вопросы, в то время как Россия не делает никаких уступок со своей стороны и настаивает на условиях, равнозначных капитуляции Украины.

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