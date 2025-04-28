закрыть
28 апреля 2025, понедельник, 12:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какие документы в Беларуси чаще всего подделывают?

2
  • 28.04.2025, 11:01
  • 2,272
Какие документы в Беларуси чаще всего подделывают?

Неожиданная статистика Госкомитета судэкспертиз.

Госкомитет судэкспертиз сказал, какие документы чаще всего подделывают в Беларуси. Специалисты напомнили, что изготовление, использование, сбыт фальшивых документов влечет за собой уголовную ответственность. Уголовное наказание грозит и за использование чужого официального документа без его подделки. Сотрудник минского управления Госкомитета Марина Кудравец, слова которой приводят «Минск-Новости», рассказала о том, какие документы в Беларуси подделывают чаще прочих.

— Рецептурные бланки на приобретение лекарственных препаратов, водительские удостоверения, листы нетрудоспособности и иные документы, предоставляющие какие-либо права или освобождающие от обязанностей, - констатировала специалист.

Марина Кудравец также добавила, что уголовная ответственность по подобного рода делам наступает в Беларуси с 16-летнего возраста.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

После 9 мая для Путина ситуация изменится
После 9 мая для Путина ситуация изменится Алексей Копытько
Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип
У этой войны не может быть промежуточного финала
У этой войны не может быть промежуточного финала Гарри Каспаров
Путин не «однорукий», а просто бандит
Путин не «однорукий», а просто бандит Владимир Пастухов