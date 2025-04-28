Какие документы в Беларуси чаще всего подделывают? 2 28.04.2025, 11:01

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Неожиданная статистика Госкомитета судэкспертиз.

Госкомитет судэкспертиз сказал, какие документы чаще всего подделывают в Беларуси. Специалисты напомнили, что изготовление, использование, сбыт фальшивых документов влечет за собой уголовную ответственность. Уголовное наказание грозит и за использование чужого официального документа без его подделки. Сотрудник минского управления Госкомитета Марина Кудравец, слова которой приводят «Минск-Новости», рассказала о том, какие документы в Беларуси подделывают чаще прочих.

— Рецептурные бланки на приобретение лекарственных препаратов, водительские удостоверения, листы нетрудоспособности и иные документы, предоставляющие какие-либо права или освобождающие от обязанностей, - констатировала специалист.

Марина Кудравец также добавила, что уголовная ответственность по подобного рода делам наступает в Беларуси с 16-летнего возраста.

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