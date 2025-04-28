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Директор сельхозпредприятия в Глубокском районе скрыл гибель почти 750 коров

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  • 28.04.2025, 11:11
  • 2,792
Директор сельхозпредприятия в Глубокском районе скрыл гибель почти 750 коров

Мертвых животных закапывали «за забором».

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями выявили серьезное сокрытие падежа скота на одном из сельскохозяйственных предприятий Глубокского района Витебской области, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

В ходе проверки правоохранители установили, что 65-летний директор организации давал незаконные распоряжения своим подчиненным скрывать факты гибели крупного рогатого скота, стремясь избежать ответственности за падеж. По его указанию в официальные отчеты вносились заведомо ложные сведения.

Проверка показала, что реальная недостача составила 746 голов крупного рогатого скота. Судя по снимкам, опубликованным МВД, умерших животных закапывали прямо на территории фермы или рядом с ней.

Областная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий. Директору грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

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