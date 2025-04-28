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В Украине вынесли второй приговор Януковичу

  • 28.04.2025, 11:23
В Украине вынесли второй приговор Януковичу
Виктор Янукович

Еще 15 лет заочно.

Бывший президент Украины Виктор Янукович получил второй приговор в украинском суде. 15 лет заключения присудили экс-президенту за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через границу, сообщает «Фокус».

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины 28 апреля.

Подольский районный суд Киева признал Януковича и экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Константин Кобзаря виновными в совершении преступлений.

Четвертому президенту Украины присудили 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 УК Украины).

Тем временем Кобзарю — 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).

«Принятый приговор стал очередным результатом Офиса Генпрокурора в процессе привлечения к ответственности бывших украинских чиновников, которые способствовали российской агрессии против нашего государства», — рассказали в Офисе генпрокурора.

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