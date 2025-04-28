В Украине вынесли второй приговор Януковичу
- 28.04.2025, 11:23
Еще 15 лет заочно.
Бывший президент Украины Виктор Янукович получил второй приговор в украинском суде. 15 лет заключения присудили экс-президенту за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через границу, сообщает «Фокус».
Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины 28 апреля.
Подольский районный суд Киева признал Януковича и экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Константин Кобзаря виновными в совершении преступлений.
Четвертому президенту Украины присудили 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 УК Украины).
Тем временем Кобзарю — 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).
«Принятый приговор стал очередным результатом Офиса Генпрокурора в процессе привлечения к ответственности бывших украинских чиновников, которые способствовали российской агрессии против нашего государства», — рассказали в Офисе генпрокурора.