В Украине вынесли второй приговор Януковичу 28.04.2025, 11:23

Виктор Янукович

Еще 15 лет заочно.

Бывший президент Украины Виктор Янукович получил второй приговор в украинском суде. 15 лет заключения присудили экс-президенту за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через границу, сообщает «Фокус».

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины 28 апреля.

Подольский районный суд Киева признал Януковича и экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Константин Кобзаря виновными в совершении преступлений.

Четвертому президенту Украины присудили 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 УК Украины).

Тем временем Кобзарю — 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).

«Принятый приговор стал очередным результатом Офиса Генпрокурора в процессе привлечения к ответственности бывших украинских чиновников, которые способствовали российской агрессии против нашего государства», — рассказали в Офисе генпрокурора.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com