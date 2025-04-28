Белорусский шеф-повар поделился рецептами маринада для шашлыка
- 28.04.2025, 11:31
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Два беспроигрышных варианта.
Как разобраться в огромном многообразии маринадов для шашлыка, которые предлагает интернет? Ведь хочется, чтобы наверняка и сразу: и продукт не испортить, и себя порадовать. Журналистка telegraf.news обратилась к профессиональному шеф-повару Владиславу Дорошко с просьбой дать самые проверенные рецепты.
Владислав Дорошко — белорусский шеф-повар, работал во многих ресторанах Минска, Гродно, Бреста, Витебска, Могилева и за рубежом. Стажировался у иностранных шеф-поваров. Участник шоу и фестивалей. Проводит детские и взрослые мастер-классы, готовит к кулинарным соревнованиям. Сейчас творит в Гродно. Открыл самый большой фудтрак Беларуси Umami и Пиццу на дровах. Блюда от шефа Дорошко можно попробовать в Ивент-пространстве 707 в Гродно.
Пропагандирует нестандартный подход к кулинарии. Создал узнаваемый авторский стиль. Любит необычные сочетания продуктов, текстур и техник. Работает в стиле фьюжн с молекулярным уклоном.
Владислав Дорошко рассказал про два беспроигрышных варианта. Единственный нюанс, эти способы подойдут мясоедам, которые располагают некоторым временем.
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Вот первая формула маринада для тех, кто готов подготовиться к празднику живота заранее.
Рецепт шашлыка в минералке
Взять 2 литра сильногазированной минеральной воды;
Добавить туда 70 гр соли и столько же сахара;
Влить 26 гр обычного спиртового уксуса — не яблочного и не винного;
Отправить туда 600 гр репчатого лука;
Полить 70 мл растительного масла;
Внести 20 гр тонконарезанного слайсами чеснока;
Дополнить 14 гр приправы для гриля;
Хорошо перемешать содержимое руками, доставая до самого дна.
«Лук надо прямо пожать в минеральной воде, чтобы он пустил сок. Затем берете шею, режете крупными кусочками, помещаете в этот маринад, тщательно перемешиваете и ставите в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь«, — дополнил профессионал.
И также уточнил: «Прежде чем отправить мясо на шампур, его нужно предварительно отжать«.
«Получается вкусно за счет минеральной воды. Она проникает в волокна, мясо разбухает и становится очень сочным. Это советский рецепт шашлыка — люди в СССР раньше так и мариновали: брали газировку из аппаратов, добавляли соль, сахар, уксус, специи и жарили», — вспомнил Владислав Дорошко.
Такой маринад может спокойно простоять в холодильнике около 3 суток, заверил шеф.
Как замариновать мясо в пиве?
Кулинарный сенсей дал еще один «прикольный», на его взгляд, маринад для шашлыка с пивом. Но важно, чтобы оно было не темным.
«Можно поддержать британскую традицию и взять светлый эль», — предложил Дорошко.
Рецепт маринада шашлыка в пиве:
Точно так же добавляете в пиво соль, специи и растительное масло;
Шеф-повар обязательно кладет туда еще лавровый лист, немного кориандра, сока и цедры апельсина — они сочетаются с пивом;
Все хорошо перемешиваете;
Отдельно нарезаете мясо, обильно солите, перчите и отжимаете, чтобы специи лучше впитались;
Уже промаринованные кусочки опускаете в маринад с апельсином;
Отправляете в холодильник — всегда минимум на 6 часов или на ночь.
Но если нужно бежать жарить шашлык скорее, вот рецепт экспресс-маринада от Владислава Дорошко, о котором редакция Telegraf.news узнала ранее. Оказывается, можно не вымачивать его часами. Шеф-повар из Гродно предложил «самый элементарный маринад на скорую руку». Как раз на тот случай, когда кусок нужно максимально быстро подготовить, а гости уже стучат вилками от голода по столу.