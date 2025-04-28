Белорусский шеф-повар поделился рецептами маринада для шашлыка 28.04.2025, 11:31

2,038

Два беспроигрышных варианта.

Как разобраться в огромном многообразии маринадов для шашлыка, которые предлагает интернет? Ведь хочется, чтобы наверняка и сразу: и продукт не испортить, и себя порадовать. Журналистка telegraf.news обратилась к профессиональному шеф-повару Владиславу Дорошко с просьбой дать самые проверенные рецепты.

Владислав Дорошко — белорусский шеф-повар, работал во многих ресторанах Минска, Гродно, Бреста, Витебска, Могилева и за рубежом. Стажировался у иностранных шеф-поваров. Участник шоу и фестивалей. Проводит детские и взрослые мастер-классы, готовит к кулинарным соревнованиям. Сейчас творит в Гродно. Открыл самый большой фудтрак Беларуси Umami и Пиццу на дровах. Блюда от шефа Дорошко можно попробовать в Ивент-пространстве 707 в Гродно.

Пропагандирует нестандартный подход к кулинарии. Создал узнаваемый авторский стиль. Любит необычные сочетания продуктов, текстур и техник. Работает в стиле фьюжн с молекулярным уклоном.

Владислав Дорошко рассказал про два беспроигрышных варианта. Единственный нюанс, эти способы подойдут мясоедам, которые располагают некоторым временем.

«Точно будет нежным» — Шеф-повар из Гродно назвал 5 признаков хорошего мяса для шашлыка

Вот первая формула маринада для тех, кто готов подготовиться к празднику живота заранее.

Рецепт шашлыка в минералке

Взять 2 литра сильногазированной минеральной воды;

Добавить туда 70 гр соли и столько же сахара;

Влить 26 гр обычного спиртового уксуса — не яблочного и не винного;

Отправить туда 600 гр репчатого лука;

Полить 70 мл растительного масла;

Внести 20 гр тонконарезанного слайсами чеснока;

Дополнить 14 гр приправы для гриля;

Хорошо перемешать содержимое руками, доставая до самого дна.

«Лук надо прямо пожать в минеральной воде, чтобы он пустил сок. Затем берете шею, режете крупными кусочками, помещаете в этот маринад, тщательно перемешиваете и ставите в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь«, — дополнил профессионал.

И также уточнил: «Прежде чем отправить мясо на шампур, его нужно предварительно отжать«.

«Получается вкусно за счет минеральной воды. Она проникает в волокна, мясо разбухает и становится очень сочным. Это советский рецепт шашлыка — люди в СССР раньше так и мариновали: брали газировку из аппаратов, добавляли соль, сахар, уксус, специи и жарили», — вспомнил Владислав Дорошко.

Такой маринад может спокойно простоять в холодильнике около 3 суток, заверил шеф.

Как замариновать мясо в пиве?

Кулинарный сенсей дал еще один «прикольный», на его взгляд, маринад для шашлыка с пивом. Но важно, чтобы оно было не темным.

«Можно поддержать британскую традицию и взять светлый эль», — предложил Дорошко.

Рецепт маринада шашлыка в пиве:

Точно так же добавляете в пиво соль, специи и растительное масло;

Шеф-повар обязательно кладет туда еще лавровый лист, немного кориандра, сока и цедры апельсина — они сочетаются с пивом;

Все хорошо перемешиваете;

Отдельно нарезаете мясо, обильно солите, перчите и отжимаете, чтобы специи лучше впитались;

Уже промаринованные кусочки опускаете в маринад с апельсином;

Отправляете в холодильник — всегда минимум на 6 часов или на ночь.

Но если нужно бежать жарить шашлык скорее, вот рецепт экспресс-маринада от Владислава Дорошко, о котором редакция Telegraf.news узнала ранее. Оказывается, можно не вымачивать его часами. Шеф-повар из Гродно предложил «самый элементарный маринад на скорую руку». Как раз на тот случай, когда кусок нужно максимально быстро подготовить, а гости уже стучат вилками от голода по столу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com