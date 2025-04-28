В Германии объявили имена первых министров в новом правительстве 28.04.2025, 11:30

Их представила партия ХДС.

В Германии партия Христианско-демократический союз объявила имена своих министров в новом правительстве, которое, как ожидается, возглавит лидер политсилы Фридрих Мерц, сообщает Tagesschau.

Как отмечено, в новом правительстве ХДС получит 7 из 17 министерских портфелей.

Министром иностранных дел в правительстве Мерца станет политик-консерватор Йоганн Вадефуль. 62-летний Вадефуль является заместителем главы фракции ХДС в Бундестаге, ответственным за внешнюю политику и оборону.

Он ранее выступил за то, чтобы Украине было разрешено использовать немецкое оружие против целей на территории России. Кроме того, он высказывался за переоценку прежней политики Германии в отношении России.

Кроме того, Катерина Райхе возглавит министерство экономики, будущим министром транспорта станет депутат Бундестага от ХДС Патрик Шнайдер.

Новое министерство по цифровизации и модернизации государства возглавит Карстен Вильдбергер, председатель правления Ceconomy AG и MediaMarktSaturn-Gruppe.

Политик из Баден-Вюртемберга Нина Варкен станет министром здравоохранения, а министр образования Шлезвиг-Гольштейна Карин Приен возглавит федеральное министерство образования и семьи.

В этот же день глава ХСС Маркус Зёдер также намерен представить имена трех министров от своей партии.

Будущие члены кабинета министров от Социал-демократической партии будут представлены после обнародования результатов голосования членов партии за коалиционное соглашение, это должно произойти до 5 мая.

6 мая Бундестаг должен избрать Мерца канцлером.

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