Военные расходы в мире достигли рекордных 2,7 триллиона долларов 2 28.04.2025, 11:36

Это больше, чем во времена Холодной войны.

Мировые военные расходы достигли 2,72 трлн долларов в 2024 году, увеличившись на 9,4% по сравнению с прошлым годом, пишет Reuters. Это самый резкий годовой рост со времен окончания Холодной войны, согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Более 100 стран мира увеличили свои военные бюджеты в 2024 году. Эксперты SIPRI отмечают, что правительства все чаще отдают приоритет военной безопасности, часто за счет других бюджетных сфер, что может иметь значительные экономические и социальные последствия для общества в ближайшие годы.

Война в Украине и сомнения в приверженности США альянсу НАТО привели к росту военных расходов в Европе (включая Россию) на 17%. Европейские военные бюджеты превысили уровень, зафиксированный на момент окончания Холодной войны.

Военные расходы России достигли примерно 149 млрд долларов в 2024 году, что на 38% больше, чем в 2023 году, и вдвое больше уровня 2015 года. Это 7,1% ВВП России и 19% всех государственных расходов.

Общие военные расходы Украины выросли на 2,9% и достигли 64,7 млрд долларов, что составляет 43% от российских расходов. При этом Украина тратит на оборону 34% ВВП — самый высокий показатель среди всех стран в 2024 году.

Военные расходы США выросли на 5,7% и достигли 997 млрд долларов, что составляет 66% от общих расходов НАТО и 37% от мировых военных расходов прошлого года.

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