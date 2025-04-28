Назван лидер президентской гонки в Польше 28.04.2025, 11:42

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Рафал Тшасковский

Фото: facebook.com/rafal.trzaskowski

Лидирует кандидат от партии, входящей в правящую коалицию.

Согласно свежему опросу агенства United Surveys, по заказу портала Wirtualna Polska, наибольшую поддержку среди поляков получил кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, сообщает «Польское радио».

Если бы президентские выборы в Польше прошли в ближайшее воскресенье, участие в них приняло бы 56% избирателей. Как показывают данные опроса, в первом туре:

Рафал Тшасковский (Гражданская коалиция) получил бы 31,7% голосов. Это на 1,8% меньше, чем неделей ранее, и на 6,6% меньше, чем в начале апреля.

Кароль Навроцкий, поддерживаемый партией «Право и справедливость», набрал бы 27,6%, увеличив поддержку на 2,1% по сравнению с предыдущим опросом и на 7,5% с начала месяца.

Славомир Ментцен (Конфедерация) — 11,3% (падение на 2,1%).

Шимон Холовня (Польша 2050) — 7,1% (минус 2%).

Магдалена Бейят (Левые) — 6,4% (+0,1%).

Адриан Зандберг (Вместе) — 4,4% (+3%).

5,9% опрошенных еще не определились с выбором.

Если бы во второй тур прошли Тшасковский и Навроцкий:

Тшасковский получил бы 50,5% (падение на 5,2%),

Навроцкий — 40,2% (+2,2%).

Если бы противником Тшасковского во втором туре стал Ментцен:

Тшасковский — 52,6% (-3,9%),

Менцен — 42,8% (+9,1%).

Опрос United Surveys был проведен в период с 17 по 19 апреля 2025 года на репрезентативной выборке из 1000 человек методом телефонных и онлайн-интервью.

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