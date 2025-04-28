Продают завод, выпускавший знаменитые лыжи «Телеханы» 1 28.04.2025, 11:49

1,164

Cтартовая цена — 2,08 млн рублей.

Телеханский завод столярных изделий, который работает в Беларуси уже 45 лет, попытаются продать на торгах 26 мая. По данным торговой площадки ЗАО «Белреализация», стартовая цена — 2,08 млн рублей. Предприятие находится в процедуре санации с 2017 года, пишет Office Life.

Новейшая история завода, когда-то выпускавшего известные на весь СССР лыжи под брендом «Телеханы», очень непростая, и не исключено, что в итоге она завершится ликвидацией предприятия.

В 2017 году его признали экономически несостоятельным и назначили санацию до февраля 2020-го, которую позже продлили еще на пять лет. В начале процедуры финансового оздоровления долг завода оценивался в сумму чуть более 1,36 млн рублей. В 2023 году в Минэкономики говорили, что его оздоровление успешно продвигается

Но на 1 января 2025-го «старые» долги составили около 1,05 млн. Причем предприятие не только не погасило задолженность, но и накопило новую. Как выяснил Экономический суд Брестской области, в апреле общая сумма кредиторской задолженности уже составляла 2,85 млн. И 78% этой задолженности — просрочено.

За годы санации завод прошел модернизацию и начал выпускать вроде бы востребованную продукцию: окна, двери, деревянную обшивку, половую доску и т. п. Но, очевидно, ошибкой было то, что покупателями 80–90% этой продукции долго были предприятия, входящие в вышестоящую организацию — ГО «Брестоблсельстрой».

В результате предприятие не развивало рынки сбыта — там долгое время вообще не было службы маркетинга. А покупатели продукции сами зависели от внешнего финансирования и не всегда могли рассчитаться по долгам.

В итоге суд одобрил предложение кредиторов (почти половину общей суммы завод должен Белинвестбанку) — попытаться продать завод как имущественный комплекс вместе с запасами сырья, готовой продукции и оборудованием. На это предприятию выделили год — до конца марта 2026 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com