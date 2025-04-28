Эстонский профессор: В случае Крыма надо в любом случае соблюдать международное право 28.04.2025, 12:02

Лаури Мялксоо

Фото: ERR

Иначе следующими могут стать Нарва и Даугавпилс.

По мнению профессора международного права Тартуского университета Лаури Мялксоо, в ситуации, когда США обсуждают возможное признание Крыма де-юре частью России, Эстония и Европа, безусловно, должны следовать в этом вопросе международному праву, сообщает err.ee.

Такое мнение Мялксоо высказал в воскресенье в передаче «Ukraina stuudio» на телеканале ETV, комментируя попавшие в СМИ мирные предложения США, в которых есть пункт о том, что захваченные Россией территории будут признаны де-факто, а оккупация Крыма — де-юре.

«Это довольно важный момент в истории. То самое правило в международном праве, согласно которому нельзя аннексировать территорию в результате применения вооруженной силы, было предложено в свое время США. Это началось в конце 1920-х годов. На протяжении почти 100 лет США отстаивали это правило, что нельзя захватывать территорию таким образом. И если сейчас, при президенте [Дональде] Трампе, они готовы изменить свою политику, я бы сказал, что это довольно большая уступка России», — сказал Мялксоо.

По его мнению, проблема заключается в том, что последствия такого шага не ограничиваются ситуацией между Украиной и Россией, поскольку подобные решения всегда способны создать прецедент. «Есть и другие ситуации, когда статус территории был изменен в результате применения вооруженной силы. Например, на Северном Кипре. Это не признается по той простой причине, что была применена вооруженная сила, что было нарушено это фундаментальное правило. Если Россия сейчас получит признание Крыма де-юре, возникает вопрос, почему Турция не должна получить некое признание Северного Кипра, в чем тогда разница», — сказал юрист-международник.

Мялксоо отметил, что, хотя признание де-факто можно считать временным, оно также более опасно. «Де-юре, по крайней мере, вносит некоторую ясность. Если бы Украина в какой-то момент признала, что Крым теперь принадлежит России, то в соответствии с международным правом у нее больше не было бы права начать требовать его возвращения или, более того, применять вооруженную силу. В этом смысле такое [признание] де-факто опасно. В то же время Россия уже записала в своей конституции, что эти территории являются частью России, и в каком-то смысле это откладывает проблему на будущее. Из истории Российской империи и Советского Союза мы можем извлечь один урок: эта ситуация непостоянная. Период перемирия может быть долгим, но если окончательный статус территории останется неясным, то к вопросу могут вернуться через 10 или 20 лет, в ожидании более благоприятных обстоятельств», — сказал он.

«Международное право всегда развивалось в диалоге различных принципов. С одной стороны, очень четкий принцип, согласно которому нельзя захватывать территорию в результате применения вооруженной силы. С другой стороны, в международном праве существует также очень демократичный принцип, согласно которому мы прислушиваемся к тому, чего действительно хотят люди. И отправная точка принципа, согласно которому мы не признаем территориальные изменения в результате завоевания, на самом деле означает, что в каком-то смысле не так уж важно, что думают или что предпочитают [проживающие на этой территории] люди, поскольку была применена вооруженная сила, фундаментальное правило было нарушено», — сказал Мялксоо.

«Однако в случае с Крымом на заднем плане всегда висел в воздухе вопрос: чего на самом деле хотят эти люди, что делать с этими территориями, которые принадлежат одному государству, например, Украине, но где определенные пророссийские позиции также представлены в определенной части населения?» — сказал Мялксоо.

«Это будет также очень плохой прецедент для Эстонии и Латвии, если это станет основанием для такого легитимного вмешательства, потому что в конце концов это может быть использовано и где-нибудь в Даугавпилсе или Нарве», — сказал он.

По мнению Мялксоо, если Эстония и европейцы будут вынуждены выбирать между поддержкой Украины и международного права или союзническими отношениями с США, то надо делать выбор в пользу международного права.

«Я бы поддержал международное право», — сказал Мялксоо.

«Это согласие не должно быть дано без очень серьезных и фундаментальных разъяснений. Но на самом деле суверенитет Эстонии также означает, что ни одна страна, включая США, не может нами командовать», — добавил он.

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