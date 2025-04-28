Пять фактов о Радунице у белорусов 28.04.2025, 12:11

Что можно и что нельзя делать в этот день согласно традициям.

Поминальными обрядами можно повлиять на земные и небесные силы. Так считали предки. «Комсомолка» собрала 5 фактов о Радунице (или Радонице) – дне поминовения у православных на 9-й день после Пасхи. В 2025 году Радуница выпала на 29 апреля.

1. Что белорусы делали на кладбище в Радуницу

Этнолог Татьяна Кухаронак рассказала, что на кладбище шли все члены семьи, одетые, как на праздник:

- Женщины, еще подходя к кладбищу, начинали голосить, продолжали на могиле, припадая к ней лицом. Затем все пришедшие по очереди качали освященное яйцо по могиле со словами «Хрыстос уваскрос!». Начинали с главного для этой семьи захоронения, потом шли к последним пристанищам друзей и соседей. Потом рассаживались вокруг одной из могил, где хозяйка на белой скатерти расставляла принесенные блюда. На трапезу приглашали ушедших: «Святыя радзіцелі, хадзіце да нас хлеба і солі кушаць, старыя і малыя». По кусочку всех блюд откладывали для усопших, а воду или спиртное для них сразу выливали. Во время довольно долгой трапезы вспоминали ушедших, а на свежих могилах голосили.

2. Как предки обустраивали могилы

Историк Сергей Грунтов сообщил:

- В XIX веке крестьяне на кладбище садились на землю, а могилу накрывали скатертью. Так и поминали предков. Столик и скамейка - это влияние города, где непривычно сесть просто на траву или песок. Изредка скамеечки встречаются у дворянских захоронений конца XIX века. Их современная популярность связана с обычаем поминальной трапезы на кладбище на Радуницу.

3. Как относились к накрытому столу на кладбищах

Сегодня вызывает много споров этот обычай, и сегодня характерный для востока и центра Беларуси. И именно там и по сей день чаще встречаются скамейки со столиками.

- Понимая Радуницу как встречу родных, нужно осознавать: часто они [родственники] едут издалека, их дом может быть продан, и кладбище - единственное место встречи, - пояснял Сергей Грунтов.

Татьяна Кухаронак добавляла: «Кое-где поминают предков не на могиле, а на краю кладбища или неподалеку от него».

По словам специалиста, негатив к народной традиции поминальной трапезы на могиле – итог поведения некоторых людей, которые превращают поминальный стол в гульбу.

- Так или иначе, но белорусы все чаще отказываются от трапез на кладбище. А там, где традиция жива, сокращают набор блюд, которые раньше считались обязательными - например, канун или кутья, яичница, блины, радуничный хлеб или пирог. Или заменяют домашние блюда магазинными продуктами.

4. Как предки убирали могилы

Это делали накануне Радуницы. Могилу приводили в порядок от накопившегося природного сора, обметали, обкладывали новым дерном, песком или землей. Сверху могли высыпать крест.

На надмогильных крестах меняли рушники, платки, фартушки, ленты. А сами деревянные кресты меняли только тогда, когда они могли иструхлеть, но старый оставляли догнивать прямо на могиле.

- Но люди знали (и знают): мертвым приносят дары - с пустыми руками в гости ведь не идут. В этом смысле пластиковые цветы традиционны - не по форме, а по содержанию. Но в XIX веке ни их, ни живые цветы на могилы не несли. Правда, дворяне порой вешали на памятник металлические раскрашенные венки, - рассказывал Сергей Грунтов.

5. Какие запреты действовали на Радуницу

Часть моментов можно назвать своеобразным этикетом: не шуметь, не веселиться, приносить дары, не забывать дни поминовения, просить ушедших о помощи и заступничестве. Как правило, с кладбища ничего не приносили домой. На это существовал своеобразный запрет. Сергей Грунтов рассказывал:

- Больше запретов касалось того, что не забирали с кладбища. Например, остатки еды после трапезы. Многие предметы и вовсе считали опасными - их могли использовать в черной магии: песок с могилы, оказавшуюся на поверхности кость…

Татьяна Кухаронак также рассказывала об исключениях из правил. К примеру, для трапезы скатерть клали на могилу только изнанкой вверх. Так вот, кое-где такую скатерть белорусы даже сохраняли, перестирав, и застилали на стол от грозы.

- Особой скатертью считали ту, которой застилали могилу отца, деда или кого-то из недавно умерших, - говорила этнолог.

Также, делилась специалист, в саму Радуницу крестьяне ничего не сеяли и не сажали, но могли, к примеру, убрать с поля камни. А блюд для поминальной трапезы готовили нечетное число.

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