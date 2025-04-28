Операторы дронов ВСУ освободили трех украинских бойцов из плена
- 28.04.2025, 12:19
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Удивительное видео.
Экипажи БПЛА 1-й отдельной танковой Северской бригады ювелирными сбросами с дронов заставили врага убежать и оставить наших бойцов. Потом дроны вывели их к безопасным позициям, сообщает Цензор.НЕТ.
«Операторы разведывательных дронов Государственной пограничной службы Украины обнаружили вражескую группу, которая захватила в плен 3 украинских бойцов. 2 экипажа БПЛА нашей бригады вылетели на перехват и уничтожение противника. Во время операции операторы отделили врага от украинских воинов и с помощью сбросов заставили оккупантов отступить», — отмечается в комментарии к записи.