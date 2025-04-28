Операторы дронов ВСУ освободили трех украинских бойцов из плена 28.04.2025, 12:19

1,324

Удивительное видео.

Экипажи БПЛА 1-й отдельной танковой Северской бригады ювелирными сбросами с дронов заставили врага убежать и оставить наших бойцов. Потом дроны вывели их к безопасным позициям, сообщает Цензор.НЕТ.

«Операторы разведывательных дронов Государственной пограничной службы Украины обнаружили вражескую группу, которая захватила в плен 3 украинских бойцов. 2 экипажа БПЛА нашей бригады вылетели на перехват и уничтожение противника. Во время операции операторы отделили врага от украинских воинов и с помощью сбросов заставили оккупантов отступить», — отмечается в комментарии к записи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com