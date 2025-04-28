The Economist: Денежный станок Кремля дал сбой 2 28.04.2025, 12:27

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Экономика России резко пошла на спад.

Опасные перемены происходят в России, пишет издание The Economist (перевод — сайт Charter97.org). По данным Goldman Sachs, с конца прошлого года темпы роста российской экономики упали с примерно 5% до почти нуля. Похожую динамику фиксирует и российский ВЭБ, а индекс деловой активности Сбербанка также показывает падение. Даже российские власти были вынуждены признать существование проблемы: в начале апреля Центробанк РФ сообщил о «снижении выпуска продукции в ряде отраслей из-за резкого падения спроса».

Российская экономика удивляла многих аналитиков на протяжении почти трех лет. Последствия войны с Украиной казались относительно незначительными благодаря бюджетным вливаниям, высоким ценам на сырье и активной милитаризации. После вторжения в 2022 году многие ожидали падения ВВП на 15%, однако тогда экономика сократилась всего на 1,4%, а в 2023 и 2024 годах даже выросла на 4,1% и 4,3% соответственно. Потребительская способность достигала почти рекордных показателей. На фоне ожиданий, что возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом в качестве президента США может сыграть на руку Путину в его войне, прогнозы на 2025 год были оптимистичными.

Почему же начался резкий спад? По мнению авторов статьи, есть три основных фактора в этой ситуации:

Первый — это так называемая «структурная трансформация» экономики, о которой завуалированно говорит российский Центробанк. Россия переориентировалась с Запада на Восток и одновременно перешла на военные рельсы. Это потребовало огромных инвестиций — в оборонные предприятия, логистику и импортозамещение. К середине 2024 года реальные инвестиции в основной капитал выросли на 23% по сравнению с концом 2021 года.

Теперь, по мнению Центробанка, этот процесс завершен. То же самое касается и военных расходов: по оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2025 году они увеличатся всего на 3,4% в реальном выражении — тогда как в 2024 году рост составлял колоссальные 53%. Уменьшение военных расходов должно было бы освободить ресурсы для гражданской экономики, однако Путин в декабре признал: «Как бы странно это ни звучало, с учетом макроэкономической ситуации, нам пока не нужен такой рост».

Второй фактор — это денежно-кредитная политика. Инфляция в России давно превышает целевой уровень Центробанка в 4%, а в феврале и марте достигала более 10% в годовом выражении. Главные факторы — чрезмерные госрасходы и острая нехватка рабочей силы из-за мобилизации и эмиграции. В 2024 году номинальные зарплаты выросли на 18%, что вынудило компании повышать цены. В ответ Центробанк поднял ставку до 21% — рекордного уровня со времен начала 2000-х.

Жесткая денежно-кредитная политика начала давать эффект. Высокая ставка укрепила рубль, удешевив импорт. Инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились с 14% до примерно 13%. Однако побочным эффектом стала стагнация: люди не тратят деньги, а несут их в банки, предприятия меньше инвестируют.

Если бы на этом все и закончилось, Кремль мог бы спокойно контролировать ситуацию. Однако существует и третий, более опасный фактор, — ухудшение внешних условий. Торговая война США обвалила мировые экономические прогнозы, а за ними — и цены на нефть. Особенно опасен для России спад экономики Китая — крупнейшего покупателя российской нефти. МВФ прогнозирует спад роста китайского ВВП в 2025 год с 4,6% до 4%.

Падение цен на нефть стало настоящим ударом для России. Рухнул фондовый рынок: индекс Мосбиржи потерял 10% от недавних максимумов. Доходы бюджета от нефти и газа в марте упали на 17% в годовом выражении. По данным Reuters, правительство России ожидает резкое снижение экспорта энергоносителей в 2025 году.

Ирония судьбы: Дональд Трамп мог бы стать геополитическим союзником Путина, но его торговая война фактически нанесла сокрушительный удар российской экономике.

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