«Нынешняя система образования в Беларуси – это не про знания» 3 28.04.2025, 12:32

Кому и зачем нужны новые правила приема в школы и гимназии.

В белорусской системе образования происходят изменения, которые уже вызывают множество вопросов и волнений среди родителей и учеников – от пересмотра границ микрорайонов до новых правил приема в школы и гимназии. «Белсат» подробно изучил последние изменения и выяснил, к чему они ведут.

В 2025 году Министерство образования существенно изменило правила приема детей в первые классы школ и гимназий: якобы для повышения прозрачности и удобства процесса зачисления. При этом нововведения затрагивают семьи в закрепленных микрорайонах и тех, кто планирует записать детей на свободные места.

Пересмотрели границы микрорайонов

До 1 апреля 2025 года обновились границы микрорайонов, закрепленных за образовательными учреждениями. По мнению «новаторов», это позволит равномерно распределить учеников между школами и гимназиями, учитывая появление новых жилых районов и учебных заведений.

Создали специальные информационные разделы на сайтах учреждений образования

До 10 апреля на официальных сайтах школ и гимназий должны были появиться специальные разделы «Организация приема в 1-ые классы». Там родители смогут найти обновленные границы микрорайонов, закрепленных за конкретным учреждением, количество мест для первоклассников, график работы приемной комиссии, телефоны горячей линии, а также точный список необходимых для зачисления документов.

Согласно нововведениям, с 12 июня начнут принимать документы от детей, живущих в закрепленном микрорайоне. Родителям необходимо подать заявление, свидетельство о рождении ребенка и врачебную справку установленного образца.

С 12 июня по 15 августа родители, желающие направить ребенка в школу вне места регистрации, могут записаться на прием к директору выбранного учреждения. Заявления будут регистрироваться в специальном журнале, а информация о количестве поданных документов должна ежедневно обновляться на сайте школы.

С 16 по 28 августа будут приниматься документы на свободные места. Зачисление проведут в порядке очереди, сформированной на основании ранее поданных заявлений.

Приказы о зачислении в первые классы будут изданы до 31 августа.

Ввели более жесткие требования к поведению учеников

С 1 сентября 2025 года в Беларуси вступают в силу новые правила приема в гимназии и старшие классы школ, которые уже вызвали широкий резонанс среди родителей и педагогов: к участию в конкурсе на поступление в гимназии не будут допускаться ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за поведение по итогам аттестации в год приема. Ранее учитывались данные только за предыдущий год.

Независимый эксперт: «Нынешняя система образования в Беларуси – это не про знания»

Помочь выяснить, что на самом деле происходит в белорусской системе образования, а также к чему ведут последние нововведения, мы попросили независимого эксперта в области управления образованием Светлану Мацкевич.

«Сегодня нам подают территориальное распределение детей в школы как новость. Но ведь это известный советский принцип: упрощенное управление массами», – объясняет эксперт.

По словам Мацкевич, сейчас власти подчеркнуто напоминают родителям и обществу, кто главный в системе:

«Вводится новый элемент – разрешение директора. Чтобы ребенок мог учиться не в своей школе, родители должны обращаться за разрешением. Это делает из учебного процесса инструмент контроля: вас оценят по лояльности, поведению, принадлежности. И примут решение: учиться вам в этой школе или нет».

Эту ситуацию эксперт сравнивает с советским временем, когда для детей партийных функционеров существовали специальные школы и отдельные комиссии в сфере здравоохранения. Такой принцип ведет к усилению субъективизма, коррупции и исчезновению реального выбора для родителей.

Также собеседник отмечает, что ситуация с равномерным распределением педагогических кадров – миф:

«Система распределения педагогов по районам существовала всегда, она не новая. И именно она создает проблемы, так как не обеспечивает школы квалифицированными специалистами. Если родители хотят отдать ребенка в «лучшую» школу, но не могут, это о недоверии к качеству собственного районного образования. С воздуха он не берется. И это проблема не родителей, а системы, распределяющей не качество, а количество».

Одна из наиболее спорных идей последних изменений в системе – запрет поступать в гимназию ученикам с неудовлетворительной оценкой за поведение.

«Это уже не образование, а система учета и контроля». Кому и зачем нужны новые правила приема в школы и гимназии

В белорусской системе образования происходят изменения, которые уже вызывают множество вопросов и волнений среди родителей и учеников – от пересмотра границ микрорайонов до новых правил...

«Раньше отбор в гимназии происходил по знаниям. Смотрелся уровень подготовки, самостоятельности, одаренности. Теперь добавили поведение. Но поведение – это не образовательный, а воспитательный критерий – субъективный и зависит от личной позиции конкретного педагога. И если этот критерий становится одним из определяющих, возникает опасность дискриминации, – считает эксперт. – Дети и их родители попадают в ловушку "неписаных правил": если ребенка не взяли – вы же сами понимаете, почему: «непослушный», "не так себя вел". При этом никаких доказательств, никаких критериев».

«В школах воспитывают послушную единицу, а не самостоятельную личность»

Такой подход, по словам Светланы Мацкевич, – не про образование, а про подчинение личности:

«Власти смотрят на школу как на механизм формирования послушного гражданина, а не думающего человека».

Именно поэтому, отмечает она, в школах все больше усиливается идеологическое давление на педагогов. Учителя вынуждены не только проводить информационные часы, посвященные государственной политике, но и выполнять роль своеобразных наблюдателей за родителями и учениками.

«Педагог сейчас – не учитель, а государственный служащий. Его задача – не научить, а следить. За родителями, за детьми, за их поведением, за их настроениями. Это уже не образование, это система учета и контроля», – объясняет Светлана Мацкевич.

Собеседник сравнивает учителей в нынешней системе образования с роботом, который должен выполнять инструкции, не имея возможности критически мыслить и самостоятельно принимать решения. Все это ведет к еще большей деформации профессии, потере мотивации и оттоку кадров:

«Таланты в такой системе не выдерживают. А те, кто остается, перестают быть учителями в классическом смысле. И становятся частью системы».

Есть ли будущее у частных школ?

Напомним, в 2022 году Александр Лукашенко назвал частную школу «антигосударственной клоакой» и потребовал «зачистить все». Эти заявления возмутили родителей и педагогов, а система образования Беларуси столкнулась с серьезными проблемами: из-за «несовпадения установленным требованиям» большинство частных школ в Беларуси не прошла процедуры перелицензирования, что привело к их массовому закрытию.

Сегодня ситуация с частными школами остается неопределенной. Местами критически не хватает учителей (только за последние пять лет количество учителей в школах и гимназиях сократилось более чем на 2000 человек), родители недовольны качеством образования, на детей и педагогов сильно давят идеологически. При этом известно, что уже сегодня некоторые из закрытых частных школ пытаются возобновить свою деятельность: проходят новые процедуры лицензирования и пытаются адаптироваться к измененным требованиям. Есть ли у них хотя бы мизерные шансы?

По словам Светланы Мацкевич, власти по-прежнему воспринимают частные школы как рассадник инакомыслия:

«Но система понимает, что не выполняет своих заданий. Поэтому может попытаться перекинуть ответственность на кого-то еще. В том числе на частные школы».

По словам собеседника, в будущем может наступить момент административного ослабления, который откроет шанс для развития негосударственного образования. И если частные школы все же начнут появляться, это будет сигналом, что система начала отступать. При этом эксперт предупреждает, что контроль над такими инициативами будет жесткий:

«Они не откажутся от контроля. Но позволят существовать, если поймут, что это еще и выгодно – экономически и организационно. С другой стороны, сейчас наблюдается обратная тенденция: запрещают репетиторство, убивают неформальное образование, система боится даже тени альтернативы. Зачистка продолжается».

Можем ли мы надеяться на положительные изменения?

По словам Светланы Мацкевич, нынешняя белорусская система образования – это замкнутый круг, и в таком виде ничего нового создать она уже не способна. На вопрос, какой сегодня уровень образования в Беларуси, эксперт отвечает без иллюзий:

«Это вопрос не рейтингов и таблиц, а критериев. Их просто нет. У нас приостановлен независимый мониторинг. Мы даже не знаем точно, в какой точке сейчас».

Собеседник упоминает международное исследование PISA, в котором Беларусь принимала участие еще в 2018 году. Даже тогда результаты были тревожные: гражданская, функциональная, правовая, языковая компетенция – все хромало. А после 2020-го такие исследования просто были запрещены:

«Если мы когда-нибудь начнем реформу, то должны начать именно с оценки. Но не своей, "в системе", а международной. Чтобы понять, где мы – не на карте, а в мире знаний».

Одновременно эксперт отмечает, что определенное качество образования сейчас все же есть, но держится оно не благодаря системе, а вопреки ей:

«Единственная точка роста – не в министерствах, а в людях: в маленьких группах, в учителях, не утративших себя. В родителях, которые ищут для детей лучшего. В детях, которые тянутся к знаниям».

Что касается возможной реформы, то эксперт утверждает:

«Даже сейчас у демократических сил имеются готовые концепции реформы системы образования Беларуси. Но они вынуждены лежать в ящике, так как не хватает решения главной политической проблемы. Без этого не сдвинется с места. И даже если перемены произойдут, то настоящая реформа образования займет 6–7 лет, а результаты ее станут заметны только через 10–12».

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