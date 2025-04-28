«Последствия для Лукашенко могут быть самыми непредсказуемыми» 28.04.2025, 12:57

Анатолий Котов

Диктатор признал то, что годами отрицал.

Одна из главных тем, которую сейчас обсуждают белорусы, — заявление Лукашенко о пакистанских мигрантах. Зачем диктатору они понадобились? Это экономический расчет, или новая попытка создать давление на границах с ЕС? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Причин несколько. Можно начать, пожалуй, с первой. Это желание усадить за стол переговоров европейцев, которым он в открытую говорит и шантажирует, угрожая привезти в Беларусь 150 тысяч пакистанцев. И сразу абсолютно понятно, что какая-то часть из них, если их привезут, сразу же отправится на границу и будет пытаться ее прорывать.

Собственно говоря, это просто такая декларация, мол, давайте все-таки сядем за стол переговоров, чтобы новая партия мигрантов в 150 тысяч человек не оказалась на границе с Европейским союзом, не штурмовала границу с Польшей, Литвой и Латвией. Это такой шантаж в сторону Европейского cоюза.

Есть также история на другом векторе — с Россией, обострившейся на фоне индийско-пакистанского конфликта, который начал разгораться с новой силой на прошлой неделе. Скорее всего, во что-то серьезное он не перерастет и останется на уровне очередной пограничной перестрелки, хоть и на достаточно высоком уровне эскалации.

На данный момент Россия всеми правдами и неправдами старается выстроить более тесные отношения с Индией. А ее младший партнер, получается, приглашает граждан конкурирующей, фактически враждебной страны, в Беларусь, на территорию «союзного государства». Соответственно, это бросает тень в том числе и на отношения между Россией и Индией.

Поэтому это своеобразный шантаж и в эту сторону: «Дайте денег, а то я вам нагажу в российско-индийских отношениях». Если Лукашенко получит деньги либо с одной, либо с другой стороны (а в его мире лучше сразу с двух сторон), то, естественно, никаких пакистанцев в промышленных масштабах в Беларуси не будет. Это если говорить о причине, которую можно назвать шантажом или потребностью в деньгах.

Вторая причина, о которой Лукашенко сам проговаривается и уже открыто об этом сказал, только не назвал оснований для возникшей ситуации, заключается в том, что в Беларуси действительно катастрофически не хватает того, что называется в нормальной парадигме «человеческий капитал», а в понимании Лукашенко — «рабочая сила».

Понятно, что никакие суперквалифицированные пакистанские специалисты в Беларусь работать не поедут. Тем более из заявленных предприятий, куда они нужны, например, хлопчатобумажные производства и так далее. Речь идет о том, что требуются просто рабочие руки, то есть неквалифицированная рабочая сила.

Таким образом, Лукашенко фактически признает то, о чем последние несколько лет говорят все представители демократических сил Беларуси, только Белстат упорно отрицает эту реальность. В Беларуси наблюдается большая нехватка персонала для работы на предприятиях из-за экономической миграции и репрессий, низкой рождаемости, а также из-за того, что за последние четыре года политика режима Лукашенко нанесла самый страшный удар по демографии Беларуси. Ему нужны уже хоть какие-то люди, лишь бы предприятия работали.

— Какие подводные камни могут ждать режим Лукашенко, если в страну приедет 150 тысяч трудовых мигрантов? Поднимет ли это социальное напряжение в стране?

— Я не уверен, что пакистанцы будут самым лучшим решением для данной ситуации. С другой стороны, они принесут с собой еще и проблемы, связанные с тем, что это представители совершенно другого общества. Понятно, что Беларусь — толерантная страна, белорусы — толерантный народ, но подобный импорт представителей другой религии, другой национальности и культуры в таких масштабах никто до этого не производил.

Последствия такого шага могут быть самыми непредсказуемыми. Это и рост напряжения в обществе, потому что даже когда завозили мигрантов в меньших масштабах, которые штурмовали границу и не планировали оставаться на территории Беларуси, конфликты возникали.

А тут речь идет о том, что будет импорт тех, кто вроде как должен остаться и жить. Ни одна страна — ни Европа, ни Соединенные Штаты Америки — не смогла толком решить проблему интеграции приезжей рабочей силы из стран с серьезными культурными отличиями: религиозными, национальными и так далее.

То, чем гордился режим в Беларуси, — что это достаточно монокультурная страна без этнических конфликтов, — они могут разрушить сами в одночасье, просто потому что захотели пошантажировать обе стороны, а одновременно с этим действительно не хватает рабочих рук. Но опять же проблема в том, что рабочие, которые будут трудиться на каких-то индустриальных производствах, — это не новый уклад промышленности, не постиндустриальная история. Они ничего, кроме временного затыкания дыр, никакого развития не принесут, и это тоже нужно иметь в виду.

Есть еще одно предположение, что пакистанцы в промышленных масштабах являются частью так называемой пакетной сделки. В принципе, это не секрет — на встречах, которые состоялись в Минске, это не скрывалось. Одной из задач белорусского режима является активизация торговли оружием с Пакистаном.

Вполне возможно, что за доступ к военным заказам Пакистана (пока непонятно, что предложить взамен) пакистанская сторона предложила: «А вы у нас заберите лишних, потому что вам не хватает». Если это так, то это породит глобальный клубок новых проблем.

Помимо того, что непонятна очередность выполнения элементов такой возможной сделки. Пакистанцы могут приехать в Беларусь, а оружие Лукашенко так и не продаст. Он не решит свою главную задачу — получить деньги хоть от кого-то.

Я очень сомневаюсь, что на шантаж поведется Россия. Я практически уверен, что на шантаж не поведется Европа. Ну, и сложно здесь оценить платежеспособность Пакистана.

Лукашенко может создать новые проблемы внутри Беларуси, не решив свою самую главную проблему, которой он озабочен уже полтора года, — получение внешнего финансирования. Европа приостановила поддержку режима, даже за мигрантов принципиально не захотела торговаться. Россия сократила финансовую поддержку до минимума. С внешней торговлей тоже все не очень хорошо.

А платить своим силовикам, которые обеспечивают устойчивость режима, из чего-то нужно.

— Пакистан сейчас находится на грани войны с Индией. Может ли диктатор нажить себе новых врагов, сближаясь с Исламабадом?

— Самый первый и естественный враг — это Индия. Причем абсолютно непонятно, зачем это делается, потому что Индия рассматривалась как один из рынков сбыта и источников инвестиций, хоть в какие-то более-менее технологичные отрасли в Беларуси. Например, производство фармацевтических препаратов.

Если индийские деньги в белорусской экономике еще можно найти, то пакистанские вряд ли. И зачем на пустом месте создавать себе проблемы? У меня ответ только один: потому что очень нужны деньги, и они нужны еще вчера. Тут речь не о какой-то долгой практике.

Вторая история — планы по мигрантам однозначно вызовут недовольство в Европе. Желания поговорить с Лукашенко не прибавится, скорее, убавится. Миграционная тема очень болезненна для новой американской администрации.

Как я уже сказал, Россия в этой ситуации тоже будет недовольна, потому что ей сейчас важнее Индия, чем Пакистан. Они достаточно плотно сотрудничают. Индия являлась за последние годы основным покупателем российской нефти, хоть там есть проблемы с расчетами, но этого нельзя сказать о Пакистане.

Плюс Индия долгое время была большим рынком для продаж российских вооружений, что сейчас тоже стоит под вопросом на фоне того, как российские «аналоговнеты» проявляют себя в реальном боестолкновении в войне, которую Путин развязал против Украины. Соответственно, довольных этой сделкой, возможно, не будет.

Но я думаю, что в Минске это прекрасно понимают, поэтому склонен расценивать это просто как попытку шантажа, без ее реализации на практике.

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