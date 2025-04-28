Сенатор Кеннеди: США готовы превратить Путина в корм для рыб 13 28.04.2025, 13:05

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Джон Кеннеди

Хозяин Кремля нарушил все свои обещания.

«Я не думаю, что станет лучше, пока мы не дадим понять Путину, что мы готовы превратить его и его страну в корм для рыб», - заявил республиканский сенатор Джон Кеннеди.

Но он уточнил, что речь идет не идет о ядерной войне, а о жестких экономических мерах.

По его словам, Путин «на каждом шагу обманывал Трампа», «нарушил все свои обещания» и проявил «откровенное неуважение» к американскому президенту.

- Думаю, что Путин считает, что Америка взяла скоростной поезд в город дураков. Он думает, что мы его боимся. И он будет продолжать так себя вести, пока не поймет, что за свои действия придется дорого заплатить, - добавил Кеннеди.

Также сенатор предложил жестче давить на экономику России, прежде всего - полностью перекрыть продажи её нефти.

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