Очереди на границе: в Бресте легковые авто ждут выезда более трех суток

Очереди на границе: в Бресте легковые авто ждут выезда более трех суток5
- 28.04.2025, 13:10
- 1,632
Образовалась и значительная очередь автобусов.
На выезде из Беларуси через пункт пропуска «Брест» наблюдаются рекордные очереди. По данным Государственного пограничного комитета, в зоне ожидания скопилось 1700 легковых автомобилей.
Согласно данным на 27 апреля, первый автомобиль в очереди провел в ожидании 3 дня 2 часа 21 минуту, встав в очередь под номером 1509. Для тех, кто регистрировался в очереди сегодня, предполагаемое время ожидания составляет около 87 часов.
Помимо легковых автомобилей, на границе также образовалась значительная очередь автобусов. По информации Государственного пограничного комитета, в настоящее время в очереди на выезд в Польшу стоят 110 автобусов.
Ранее рекорд ожидания на границе был зафиксирован в ночь с 27 на 28 октября 2024 года. Тогда количество ожидающих автомобилей достигало 1470, а очередь автобусов утром 28 октября составляла 113 единиц.