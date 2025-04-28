Очереди на границе: в Бресте легковые авто ждут выезда более трех суток 5 28.04.2025, 13:10

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Образовалась и значительная очередь автобусов.

На выезде из Беларуси через пункт пропуска «Брест» наблюдаются рекордные очереди. По данным Государственного пограничного комитета, в зоне ожидания скопилось 1700 легковых автомобилей.

Согласно данным на 27 апреля, первый автомобиль в очереди провел в ожидании 3 дня 2 часа 21 минуту, встав в очередь под номером 1509. Для тех, кто регистрировался в очереди сегодня, предполагаемое время ожидания составляет около 87 часов.

Помимо легковых автомобилей, на границе также образовалась значительная очередь автобусов. По информации Государственного пограничного комитета, в настоящее время в очереди на выезд в Польшу стоят 110 автобусов.

Ранее рекорд ожидания на границе был зафиксирован в ночь с 27 на 28 октября 2024 года. Тогда количество ожидающих автомобилей достигало 1470, а очередь автобусов утром 28 октября составляла 113 единиц.

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