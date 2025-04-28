Алексей Мельник: Кремль пытается отвлечь внимание 28.04.2025, 13:18

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Алексей Мельник

Фото: Главред

И затянуть переговорный мирный процесс.

Президент США Дональд Трамп после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским сделал несколько резких заявлений в сторону России. Президент США заговорил и о санкциях.

Ждать ли изменения позиции главы Белого дома? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Ответ короткий – ждать. Как мы уже неоднократно убеждались, реагировать на заявления Трампа, в общем-то, бесперспективно, потому что эти заявления могут меняться на 180 градусов в течение, скажем, если не часов, то нескольких дней.

Поэтому нужно подождать конкретных действий. А это зависит от многих факторов, в том числе и от того, как долго Трамп будет игнорировать советы специалистов, руководствуясь только личными представлениями или же советами своего ближайшего окружения, которое во многих случаях отличается, скажем так, сильной личной лояльностью к Трампу и полным отсутствием экспертизы как по России, так и по вопросам урегулирования конфликтов.

— Россия озвучила свои требования устами Лаврова. Предварительным условием для прекращения огня россияне называют «прекращение поставок оружия Украине». Также Россия отвергает предложения Трампа по контролю над Запорожской АЭС. Какой будет реакция США?

— Первое, на что должна была бы быть реакция США, это то, что Россия нарушает или отвергает ключевое предложение как Белого дома и лично Трампа, так и позже озвученное президентом Украины при поддержке европейских лидеров. И это ключевое требование заключается в том, что прекращение огня должно быть безусловным, то есть без каких-либо предварительных условий. То, что Трамп повелся на путинскую игру и начал выслушивать и обсуждать его условия, — это уже провал. Он таким образом передал инициативу Кремлю.

Что касается условий, которые выдвигает Кремль: есть ключевое условие — Россия декларирует намерение достичь своей цели, которая, как мы понимаем, заключается в уничтожении независимого украинского государства.А все остальное — то, что они этот список где-то дополняют, корректируют — это все попытки отвлечь внимание и затянуть переговорный мирный процесс до бесконечности.

— Госсекретарь США Рубио обещал «ключевую неделю» для мирных переговоров в Украине. Ждать ли каких-то подвижек?

— Есть действительно определенные дедлайны для Трампа лично. Как мы знаем, он обещал перемирие, если забыть уже про эти 24 часа, то первой такой датой было 20 апреля, день Пасхи, и это уже прошло. А вторая дата, ближайшая, – это 100 дней со дня инаугурации.

Даже если бы Трамп в какой-то момент принял решение, как он говорит, переключиться на другие приоритеты и отложить все в сторону, то его ожидает, наверное, достаточно много вопросов не только от прессы, но и от американской оппозиции, и даже от его родной Республиканской партии по поводу каких-то реальных достижений за 100 дней. Поэтому для него важно что-то продемонстрировать.

Поскольку остальные результаты пока достаточно сомнительные, если мы говорим о нарушении американских законов, подрыве авторитета судебной власти, тарифной войне или же перемирии на Ближнем Востоке. То есть по сути, по всем этим направлениям, если не провал, то по крайней мере очень сомнительные результаты.

Поэтому Рубио, наверное, как раз исходил не столько из того прогресса, который достигнут на российско-украинском направлении, сколько из необходимости того, что это то направление, где важно было бы поставить, если не галочку, то хотя бы обозначить этот прогресс.

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