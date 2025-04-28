В Сеть попал интересный тест на логическое мышление и внимательность 18 28.04.2025, 13:26

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Испытайте себя.

На первый взгляд — обычный рисунок с квадратами. Но если присмотреться, становится ясно: все не так просто. Эта визуальная задача не требует знаний математики, но отлично показывает, как работает ваше логическое мышление и внимательность, пишет «Вокруг света».

Нужно сосчитать все квадраты, включая самые очевидные и те, что прячутся внутри других. Многие торопятся и дают ответ, не замечая скрытых фигур. А потом удивляются, как могли ошибиться в такой простой задаче. Именно так мозг играет с восприятием.

Этот тест — классика на проверку нестандартного мышления, его давали даже в отборе для олимпиад.

Так сколько же здесь спрятано квадратов? Ответ напишите в комментариях.

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