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BILD: Украина готовит «план Б»

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  • 28.04.2025, 13:34
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BILD: Украина готовит «план Б»

На случай провала мирного соглашения и прекращения военной помощи от США. 

Украина резко развивает оборонную промышленность, чтобы обеспечить себе защиту в случае полного прекращения военной помощи от США, пишет BILD.

После встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане Белый дом все настойчивее предлагает Украине «согласиться на мирный план и отдать как минимум пятую часть своей территории».

Пока Киев отказывается от этой идеи и уже четыре месяца обходится без новых поставок из США, полагаясь лишь на ранее обещанное оружие. В то же время страна работает над тем, чтобы не остаться беззащитной, развивая собственную оборонную промышленность.

В частности, производство ударных дронов-камикадзе выросло с 600 тысяч штук в 2023-м до 1,5 миллионов в прошлом году, а к концу 2025-го должно дотянуть до трех миллионов. Эти показатели уже ощутимы на поле боя. Еще два года назад дроны отвечали примерно за треть российских потерь, а сейчас - за три четверти. 

Кроме того, не отстает и тяжелая артиллерия. Еще в 2022 году Украина вообще не делала собственных гаубиц, а теперь ежемесячно сходит с конвейера двадцать самоходных гаубиц «»Богдана«». Часть 155-мм снарядов к этим гаубицам собирают в Украине.

«Сейчас мы не имеем проблем с боеприпасами», - заявил украинский офицер-артиллерист, признав, что зависимость от снарядов из Германии и Франции все еще велика. Главной проблемой украинской армии остаются люди, отмечает издание.

Сотни тысяч людей уже с оружием, а чтобы набрать новых добровольцев 18-24 лет, Минобороны Украины удвоило оклады новобранцев. Они получат примерно вдвое больше, чем зарабатывают те, кто был призван в армию ранее в рамках мобилизации.

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