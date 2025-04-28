Усик проведет свой следующий бой против британца Дюбуа

Усик проведет свой следующий бой против британца Дюбуа1
- 28.04.2025, 13:43
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Объявлены дата и место.
Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе украинский боксер Александр Усик проведет 19 июля бой против обладателя чемпионского пояса по версии IBF Даниэля Дюбуа из Великобритании.
Об этом 27 апреля сообщила в соцсети X британская промоутерская компания Queensberry Promotions, информация также размещена в Instagram самого Усика, сообщает «Гордон».
- Незаконченные дела должны быть улажены, – говорится в посте.
Бой должен пройти на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, его победитель станет обладателем набора чемпионских поясов по всем основным боксерским версиям в супертяжелом весе.
Vringe.com писал, что о начале переговоров о бое Усика с Дюбуа промоутер украинца Александр Красюк объявил 12 марта.
𝑳𝒆𝒈𝒂𝒄𝒚, 𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 & 𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒆 🔥— Queensberry Promotions (@Queensberry) April 27, 2025
Unfinished business has to be settled with no greater reward… The Undisputed Heavyweight Crown 👑
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Pre-register for tickets here 👉 https://t.co/HetTfzMaTG#UsykDubois2 | Wembley Stadium | July 19th |… pic.twitter.com/6vTTTkvwYr