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Усик проведет свой следующий бой против британца Дюбуа

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  • 28.04.2025, 13:43
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Усик проведет свой следующий бой против британца Дюбуа
В 2023 году Усик и Дюбуа уже проводили бой
Фото: EPA

Объявлены дата и место.

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе украинский боксер Александр Усик проведет 19 июля бой против обладателя чемпионского пояса по версии IBF Даниэля Дюбуа из Великобритании.

Об этом 27 апреля сообщила в соцсети X британская промоутерская компания Queensberry Promotions, информация также размещена в Instagram самого Усика, сообщает «Гордон».

- Незаконченные дела должны быть улажены, – говорится в посте.

Бой должен пройти на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, его победитель станет обладателем набора чемпионских поясов по всем основным боксерским версиям в супертяжелом весе.

Vringe.com писал, что о начале переговоров о бое Усика с Дюбуа промоутер украинца Александр Красюк объявил 12 марта.

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