Усик проведет свой следующий бой против британца Дюбуа 1 28.04.2025, 13:43

1,004

В 2023 году Усик и Дюбуа уже проводили бой

Фото: EPA

Объявлены дата и место.

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе украинский боксер Александр Усик проведет 19 июля бой против обладателя чемпионского пояса по версии IBF Даниэля Дюбуа из Великобритании.

Об этом 27 апреля сообщила в соцсети X британская промоутерская компания Queensberry Promotions, информация также размещена в Instagram самого Усика, сообщает «Гордон».

- Незаконченные дела должны быть улажены, – говорится в посте.

Бой должен пройти на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, его победитель станет обладателем набора чемпионских поясов по всем основным боксерским версиям в супертяжелом весе.

Vringe.com писал, что о начале переговоров о бое Усика с Дюбуа промоутер украинца Александр Красюк объявил 12 марта.

𝑳𝒆𝒈𝒂𝒄𝒚, 𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 & 𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒆 🔥



Unfinished business has to be settled with no greater reward… The Undisputed Heavyweight Crown 👑



Watch worldwide on DAZN 🌎



Pre-register for tickets here 👉 https://t.co/HetTfzMaTG#UsykDubois2 | Wembley Stadium | July 19th |… pic.twitter.com/6vTTTkvwYr — Queensberry Promotions (@Queensberry) April 27, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com