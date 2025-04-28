«В ГАИ отказались поставить авто на учет» 28.04.2025, 13:57

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Белорус столкнулся с проблемой после покупки машины.

Белорусские нотариусы продолжают отвечать на вопросы, касающиеся оформления сделок с авто. Один из недавних звучит так:

— Купил автомобиль по доверенности. В органах ГАИ мне сказали, что поставить ТС на учёт на меня невозможно. Почему мне отказали?

— Согласно действующему законодательству, представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, — прокомментировала нотариус.

Обратившийся не может оформить машину на своё имя, поскольку совершить такое действие его уполномочило другое лицо, на имя которого и приобретено транспортное средство, пояснила специалист.

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