Саммит НАТО в Гааге: что будут обсуждать и какие ожидания Украины 1 28.04.2025, 14:03

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Этот саммит может стать решающим.

Украина готовится к саммиту НАТО, который пройдет с 24 по 26 июня в нидерландском городе Гаага. На встрече главы стран-членов Альянса рассмотрят вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Этот саммит может стать решающим на пути будущего членства Украины в блоке. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 28 апреля, сказал эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Игорь Попов.

Участниками саммита станут делегации 32 стран-членов Североатлантического альянса.

- Сейчас один из важных пунктов для украинской дипломатии — подготовка к саммиту НАТО в Гааге, который состоится уже через полтора месяца. Курс Украины на членство в ЕС и НАТО является важным для мирного урегулирования войны России против Украины. РФ неоднократно требовала отказа Украины от вступления в НАТО, но мы всегда стремились получить членство в Альянсе, — сказал спикер.

По его словам, первая задача украинской стороны на предстоящем саммите — получить резолюцию в Гааге, которая подкрепляет прошлые резолюции Вашингтонского саммита о необратимом пути Украины в НАТО.

- Второй вопрос, над которым работает украинская дипломатия, — предоставление Украине гарантий по 5-й статье НАТО без вступления в Альянс. Это может стать одной из гарантий безопасности для нашей страны после прекращения огня, если Россия начнет новую войну. То есть чтобы несколько стран НАТО взяли на себя обязательство вступить в войну в таком случае. Но на самом деле это прописывается именно для того, чтобы новая агрессия не началась. И это очень трудная задача, — отметил политолог.

Украине предстоит пройти еще долгий путь, чтобы стать членом НАТО, считает Попов. Однако во внешней политике страны сближение с ЕС и НАТО остается основным приоритетом.

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