СМИ узнали дату конклава для избрания нового Папы Римского 28.04.2025, 14:25

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В конклаве примут участие более 130 кардиналов в возрасте до 80 лет.

В среду, 7 мая, римско-католические кардиналы встретятся на тайном конклаве, чтобы избрать нового лидера церкви. Об этом сообщило агентство Reuters (перевод — liga.net) со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Ватикане.

Дата начала конклава была избрана во время закрытой встречи кардиналов в Ватикане, первой после похорон папы римского Франциска в субботу, 26 апреля, рассказал собеседник. Официальное объявление должно быть скоро.

Около 135 кардиналов, все до 80 лет и со всего мира, имеют право принять участие в конклаве и решить, кто должен стать следующим лидером церкви из 1,4 млрд верующих.

Предыдущие два конклава, состоявшихся в 2005 и 2013 годах, длились всего два дня, напомнили журналисты.

Конклав – собрание, на котором кардиналы (каждый из них теоретически имеет шансы быть избранным) выбирают папу римского. С целью предотвращения влияния на ход избрания кардиналов извне процедура выборов происходит в изолированном от внешнего мира помещении, которое открывают только после избрания папы. В настоящее время конклавы проводятся в Сикстинской капелле.

Выборы проводятся дважды в день закрытым голосованием. Для избрания кандидат должен набрать две трети голосов плюс один голос. После каждого голосования от сжигания бюллетеней из трубы над Сикстинской капеллой поднимается темный дым. Об избрании нового понтифика внешнему миру извещают белым дымом, прибавляя к огню солому.

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