Белорусский нотариус назвала документы, которые нужно хранить вечно
- 28.04.2025, 14:34
В перечне - документы на имущество.
Белорусский нотариус, специалист Гродненского нотариального округа Галина Гринкевич поделилась рекомендациями, касающимися хранения документов.
По словам Галины Гринкевич, храниться вечно и в надежном месте должны храниться те документы, которые непременно понадобятся в случаях непредвиденных жизненных ситуаций.
Речь идет, в первую очередь, о паспорте или документе, его заменяющем. Во-вторых, следует максимально ответственно беречь все личные документы: свидетельство о рождении, о регистрации брака, военный билет.
Третья категория – документы об образовании: аттестаты, дипломы. Следующая группа – разнообразные документы, подтверждающие право на наличие льгот (пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида и т.д.).
- В категорию «важные» относятся правоустанавливающие документы на имущество (свидетельство о праве на наследство; свидетельство о праве собственности; договоры купли-продажи; брачные договоры и прочие, - подчеркнула нотариус.