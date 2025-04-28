Белорусский нотариус назвала документы, которые нужно хранить вечно 28.04.2025, 14:34

В перечне - документы на имущество.

Белорусский нотариус, специалист Гродненского нотариального округа Галина Гринкевич поделилась рекомендациями, касающимися хранения документов.

По словам Галины Гринкевич, храниться вечно и в надежном месте должны храниться те документы, которые непременно понадобятся в случаях непредвиденных жизненных ситуаций.

Речь идет, в первую очередь, о паспорте или документе, его заменяющем. Во-вторых, следует максимально ответственно беречь все личные документы: свидетельство о рождении, о регистрации брака, военный билет.

Третья категория – документы об образовании: аттестаты, дипломы. Следующая группа – разнообразные документы, подтверждающие право на наличие льгот (пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида и т.д.).

- В категорию «важные» относятся правоустанавливающие документы на имущество (свидетельство о праве на наследство; свидетельство о праве собственности; договоры купли-продажи; брачные договоры и прочие, - подчеркнула нотариус.

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