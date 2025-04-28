Сырский заявил о комплексных изменениях в подготовке украинских военных 2 28.04.2025, 14:44

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Усиливается работа для повышения мотивации молодых контрактников.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский провел совещание по вопросам подготовки бойцов. Он объявил о комплексных изменениях.

По словам Сырского, во время комплексного совещания были обсуждены усилия по комплектованию должностей инструкторов:

- в воинских частях;

- в боевых бригадах;

- в учебных центрах;

- на профессиональной подготовке самих инструкторов и сержантов

Также был заслушан доклад заместителя Главнокомандующего ВС Украины бригадного генерала Олега Апостола, который курирует направление базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

- В этой области остается немало нерешенных вопросов; они были проанализированы во время совещания - вместе с предложениями для их действенного решения. В то же время реализуется много эффективных проектов, начиная с пилотных и масштабируя их на все Вооруженные Силы, - добавил Сырский.

Среди проектов, как рассказал главнокомандующий ВСУ, есть информационно-коммуникационная система «Портал изучения и внедрения опыта». Она же позволит систематизировать и распространять опыт боевых подразделений, накапливать материалы анализа проведенных действий (АПД).

В том же числе вносят изменения в действующие курсы подготовки:

- в стрельбе из стрелкового оружия и боевых машин;

- снайперов.

«Что также важно, уже модернизирована программа БЗВП в части тактической догоспитальной помощи, а именно - особенностей использования турникетов. Уточнили подход, увеличили количество времени для занятий по этому модулю», - заявил Сырский.

Привлечение в армию граждан в возрасте 18 - 24 лет

Отдельное внимание было уделено проекту с привлечением в ВСУ граждан в возрасте 18-24 лет. По словам Сырского, сейчас усиливается работа для повышения мотивации молодых контрактников. В проекте участвуют уже 24 бригады ВСУ.

«Определил задачи, в частности для усиления групп инструкторов в рамках проекта», - добавил он.

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