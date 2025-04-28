Какая погода ждет белорусов на неделе 28.04.2025, 14:56

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Подробный прогноз на 29 апреля - 1 мая.

29 апреля ночью погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтального раздела и теплой воздушной массы. Ожидается переменная облачность, сообщает pogoda.by.

Ночью местами по северу, утром и днем во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный умеренный, днем западный, северо-западный порывистый на большей части территории страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, местами по югу республики ожидаются заморозки 0..-3°С; максимальная температура воздуха днем от +14°С по северо-востоку до +22°С по юго-западу страны. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

30 апреля погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-западной половине скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с юга Швеции. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами, в основном по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман. Ветер западной четверти порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем от +13°С по северо-востоку до +24°С по юго-западу страны.

1 мая ночью сохранится влияние фронтальной системы, днем большая часть республики окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку погоду будет определять холодная неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами по северо-востоку республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман. Ветер западный с переходом на северный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем от +9°С по северо-востоку до +20°С по западу страны.

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