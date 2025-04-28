Financial Times: США и Украина близки к заключению сделки по полезным ископаемым 3 28.04.2025, 15:00

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Журналисты выяснили, что она включает.

Вашингтон и Киев близки к подписанию соглашения по полезным ископаемым, которое будет включать все природные ресурсы Украины - нефть, газ и ключевые энергетические активы. Не исключено, что подписание сделки состоится уже на этой неделе, сообщает Financial Times (перевод - «Униан»).

Примечательно, что ранее подписание «соглашения по минералам» сорвалось из-за разногласий между Киевом и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп требовал, чтобы Украина использовала доходы от природных ресурсов для возврата американской помощи, но Киев отказался выполнять это условие. Теперь обе страны договорились, что ранее предоставленная военная помощь не будет учитываться в рамках сделки.

По данным издания, Киев добился значительной уступки от администрации президента США Дональда Трампа. Прорыв был достигнут после встречи американского лидера и президента Украины Владимира Зеленского в Ватикане.

- Имеем хороший прогресс. Главное,что четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано Парламентом. Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания, - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с министром финансов Скоттом Бессентом.

В издании отметили, что Трамп после встречи с Зеленским в Ватикане заявил, что украинский лидер «понимает картину и хочет заключить сделку». Также он выразил разочарование Украиной и Россией, заявив, что воюющие страны не желают идти на уступки, чтобы остановить войну:

«Я был очень разочарован тем, что ракеты были запущены Россией. Я хочу, чтобы Путин прекратил стрелять, сел и подписал сделку».

В то же время, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц выразил уверенность в интервью Fox News, что сделка «будет достигнута».

- Переговорщики упорно трудились на выходных. Трамп полон решимости сделать это, - заявил он.

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