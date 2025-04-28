Что известно про масштабный блэкаут в Европе 7 28.04.2025, 15:13

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Миллионы людей остались без света.

В понедельник, 28 апреля, в ряде европейских стран начали сообщали о масштабных перебоях с электроснабжением. Без света остаются миллионы людей.

РБК-Украина рассказывает, что известно о масштабных отключениях света в европейских странах.

Испания

По данным СМИ, около 12:3 0 (по местному времени - ред.) в Испании произошло повсеместное отключение электроэнергии - потребление составляло около 25 184 мегаватт, оно внезапно упало до 12 425 мегаватт.

По имеющимся данным, отключение произошло на материке, поэтому не задело ни Канарские, ни Балеарские острова, ни Сеуту, ни Мелилью. Известно, что на Канарских островах есть шесть изолированных систем, по одной на остров. Они изолированы от материковой Испании и друг от друга.

Балеарские острова состоят из двух отдельных систем: Майорка-Менорка и Ибица-Форментера. Они соединены между собой, а также с материковой Испанией с помощью подводного кабеля

Известно, что в некоторых больницах, которые остались без электричества, сложилась критическая ситуация. В некоторых домах даже есть люди, которые застряли в лифтах.

Отключения коснулись и метро в крупных городах. В частности в Мадриде подземка объявила о прекращении работы, работники метро Барселоны подтвердили, что в каталонской столице поезда также были остановлены, а пассажиры эвакуированы через тоннели.

Así se vivió el #apagón en el metro de Madrid.



Imágenes que parecen sacadas de 'The Last Of Us'. pic.twitter.com/MeVyu9jtKf — Alejandro Montes (@amontes_98) April 28, 2025

Сейчас работа аэропорта Барселоны "Эль-Прат" остается нормальной. Во многих городах также пострадали светофоры и торговые центры.

Причины масштабных отключений пока не известны.

Португалия

В Португалии также фиксируются перебои с электроснабжением. СМИ сообщают, что проблемы начались почти одновременно с Испанией - около полудня.

Сбои парализовали нормальную работу инфраструктуры, коммуникаций, вокзалов, аэропортов, предприятий и зданий.

Официального объяснения причин случившегося пока нет. Однако государственная компания, отвечающая за связь, Red Eléctrica работа над решением проблемы ведется. Национальный институт кибербезопасности (INCIBE) также изучает ситуацию с кибератакой, хотя пока у них нет никаких выводов.

B некоторых городах Португалии наблюдаются проблемы с мобильной связью, а также замедление работы интернета, не работают магазины.

В частности, на Мадейре в некоторых заведениях сработали сирены.

Также СМИ пишут о том, что метро двух главных португальских городов, Лиссабона и Порту, остается закрытым и не работает из-за отключения электроэнергии.

Андорра

Европейские СМИ сообщают, что отключения света были зафиксированы также в Андорре и частично во Франции.

По последним данным, сообщения о других сбоях поступали даже из Бельгии.

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