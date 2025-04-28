Из трех помещений закрытой клиники «Новое зрение» на торгах удалось продать только одно 28.04.2025, 15:23

Оно ушло с молотка за $235 тысяч.

На прошлой неделе, 24 апреля, должны были состояться торги по трем помещениям, где раньше находились офтальмологические клиники частной компании «Новое зрение», которую сначала лишили лицензии, а потом ликвидировали.

В итоге из трех объектов удалось продать только один — в Могилеве, сообщает Office Life со ссылкой на торговую площадку «БелЮрОбеспечение».

На аукционе в Могилеве продали изолированное помещение по адресу: пр-т Мира, 6−8, площадью 388,8 кв. м. Стартовая цена там была — 734 тыс. рублей. В итоге помещение ушло с молотка даже дороже — за 770,7 тыс.

Это не удивительно. Место, где находилась клиника, расположено рядом с торговым центром на пересечении пр-та Мира и ул. Космонавтов. Там находятся отделения банков, большой магазин «Перекресток», много других торговых точек и кафе. И конечно, это объект с очень хорошей проходимостью.

Что касается двух других помещений — в Гродно и Гомеле, то по ним торги не состоялись. В Гродно оказался только один участник, а в Гомеле их не было вообще, да и цена в этом городе была довольно высокой — 1,14 млн рублей.

Напомним, Минздрав лишил клинику «Новое зрение» лицензии в 2023 году. Поводом стали нарушения законодательства о лицензировании. А ее владелец — бизнесмен Олег Ковригин — уехал из Беларуси. Осенью 2024-го его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

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