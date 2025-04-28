Apple готовит секретную новинку к 20-летию iPhone 28.04.2025, 15:25

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Кодовое название продукта — N50.

Авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg в своей свежей статье рассказал немного новых подробностей о проекте умных очков от Apple. Ожидается, что они могут быть представлены в 2027 году к 20-летию iPhone.

Продукт под кодовым названием N50 представляет собой стандартные очки по типу Ray-Ban от Meta с интеграцией ИИ-пакета Apple Intelligence. Гурман пишет, что девайс будет анализировать окружающую среду и передавать информацию владельцу в режиме реального времени.

Очки будут оснащены камерами, микрофонами, динамиками, а также ИИ-помощником, но не будут иметь дисплея, как у некоторых конкурентов. При этом габариты должны быть такими же, как у обычных очков.

Марк Гурман также упомянул, что Apple продолжает разрабатывать AirPods с ИК-камерами, которые также помогут наушникам анализировать окружающее пространство в режиме реального времени. Вероятно, они будут взаимодействовать и с очками Apple.

Согласно предыдущим отчетам, оба этих продукта, скорее всего, будут запущены в 2027 году – к 20 юбилею iPhone. Однако все еще может измениться.

Сообщается, что Apple работает над упрощенной версией провальных AR-очков Vision Pro. Вероятно, устройство получит менее мощные дисплеи и процессоры, а также уменьшенное количество датчиков и камер.

Также компания готовит к выходу свой первый складной смартфон, который, как ожидается, сможет похвастаться самой незаметной, практически визуально неразличимой складкой на сгибе экрана.

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