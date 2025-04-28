Нейтральная Ирландия становится очагом развития оборонных технологий ЕС 28.04.2025, 15:41

Больше всего развиваются секторы ИИ, радаров и подводного наблюдения.

С увеличением оборонного бюджета ЕС у ирландских высокотехнологичных компаний выросли заказы на разработку технологий двойного назначения. В первую очередь речь идет об искусственном интеллекте, различных системах слежения и обнаружения объектов, говорится в материале Financial Times (перевод — zn.ua).

Стремительное развитие ирландского рынка технологий двойного назначения имеет две предпосылки. Первая — заявления США о том, что в случае военной угрозы Штаты необязательно будут защищать своих союзников в Европе. Вторая — военный нейтралитет Ирландии вместе с ее благоприятной налоговой политикой, благодаря которой в страну вошли крупнейшие технологические компании мира. Для ирландских компаний в сфере радаров, искусственного интеллекта и технологий слежения открылись новые возможности в обороне и безопасности. Именно здесь больше всего приоритетных претендентов на освоение огромных бюджетов ЕС в этом секторе, утверждают аналитики FT.

Компания Provizio создает датчики для обнаружения помех. В гражданской жизни их технология используется в автомобилях для предотвращения аварий. Основатель и исполнительный директор Provizio Барри Ланн отметил, что за последние пару месяцев интерес к его технологии вырос в десять раз. Отчасти благодаря новому рынку оборонной техники, где разработка используется для определения безопасных маршрутов военных конвоев и беспилотного оборудования.

Ланн сообщил, что компании в прошлом уже предлагали военное применение ее продукции, в частности для украинских беспилотников. Но раньше директор Provizio всегда отказывал.

- Теперь мы начали немного больше отвечать на запросы, не связанные с оружием, – сказал он.

Дублинская компания VRAI, которая использует искусственный интеллект для обучения сотрудников морской ветровой промышленности и авиации, тоже расширяет свою деятельность с гражданской сферы на военную.

- Мы не являемся оборонной компанией, мы просто пользуемся большим спросом со стороны аэрокосмического, оборонного и безопасного секторов, — сказал исполнительный директор Пэт О'Коннор. — Возможность очевидна... Мы [в Ирландии] можем быть лидерами в области технологий двойного назначения.

Компания Cathx Ocean занимается подводной фотографией. Анализ этих данных с помощью искусственного интеллекта сократил время, необходимое для обследования критической инфраструктуры морского дна. Треть проектов компании уже сосредоточена на защите и безопасности.

- Это, безусловно, развивающаяся отрасль, — сказал исполнительный директор Cathx Ocean Адриан Бойл. Он добавил, что ожидается рост на 20% рынка подводных автономных транспортных средств в следующие четыре-пять лет.

Власть в стране заинтересована в привлечении оборонных инвестиций в свою экономику.

- Ирландия никогда не будет инвестировать в танки и оружие. Но для нас есть смысл развивать наши возможности в сферах кибербезопасности, — сказал спикер по вопросам инноваций в крупнейшей правительственной партии Ирландии Fianna Fáil Малкольм Бирн. — Это будет способ помочь Европе в устойчивости.

Несмотря на публичные заявления политиков, их коллеги в Великобритании и других странах ЕС критикуют Ирландию за то, что, несмотря на большой профицит бюджета, страна имеет самый маленький оборонный бюджет в ЕС и в то же время использует средства соседей и партнеров. Тем не менее Ирландия имеет стратегическое значение для безопасности Англии и Европы. Морская зона в семь раз превышает сушу. А еще примерно три четверти кабелей в северном полушарии пролегают в водах Ирландии или вблизи них. Уже сейчас разведка регулярно обнаруживает российские корабли недалеко от пролегания кабелей. Но военно-морские силы (ВМС) Ирландии могут применить для патрулирования всего два корабля одновременно. Что касается противовоздушной обороны, то страна полагается на сотрудничество с Великобританией, поскольку не входит в НАТО и не планирует менять свою политику военного нейтралитета.

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