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В Польше отреагировали на военные «учения» РФ и Беларуси

  • 28.04.2025, 15:50
В Польше отреагировали на военные «учения» РФ и Беларуси

«Учения» запланированы на сентябрь.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил в комментарии RMF24, что его страна отреагирует на российско-белорусские учения «Запад», которые запланированы на сентябрь.

По его словам, в Польше состоятся «масштабные маневры», как польские, так и НАТО.

- Польша отреагирует на учения «Запад», которые состоятся в Беларуси, адекватным образом с польской стороны. В Польше пройдут крупные учения Польши и НАТО, крупные маневры. Давайте также помнить, что в прошлом году мы провели крупнейшие в истории учения НАТО, в которых приняли участие около 100 тысяч военнослужащих. НАТО сильнее России, – добавил он.

Отметим, что РФ и Беларусь в сентябре 2025 года планируют провести масштабные совместные военные учения «Запад». Официальными целями последних являются отработка «совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил, а также проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности».

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