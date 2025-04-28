В Польше отреагировали на военные «учения» РФ и Беларуси
- 28.04.2025, 15:50
«Учения» запланированы на сентябрь.
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил в комментарии RMF24, что его страна отреагирует на российско-белорусские учения «Запад», которые запланированы на сентябрь.
По его словам, в Польше состоятся «масштабные маневры», как польские, так и НАТО.
- Польша отреагирует на учения «Запад», которые состоятся в Беларуси, адекватным образом с польской стороны. В Польше пройдут крупные учения Польши и НАТО, крупные маневры. Давайте также помнить, что в прошлом году мы провели крупнейшие в истории учения НАТО, в которых приняли участие около 100 тысяч военнослужащих. НАТО сильнее России, – добавил он.
Отметим, что РФ и Беларусь в сентябре 2025 года планируют провести масштабные совместные военные учения «Запад». Официальными целями последних являются отработка «совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил, а также проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности».