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«Наши дети-студенты маршируют ночами»

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  • 28.04.2025, 16:23
  • 2,470
«Наши дети-студенты маршируют ночами»

Родители возмущены «ночной сменой», на которую сгоняют их детей.

- Хочу, чтобы вся страна знала: наши дети-студенты маршируют ночами, написала в редакцию сайта Charter97.org читательница Анна.

На днях мой сын-студент был совсем расстроенный, начала расспрашивать у него, что да как. А он взял да и пожаловался мне: «Мама, скорее бы уже прошел этот парад! Ты знаешь, что нас заставляют ночами маршировать по улицам Минска?»

Ничего такого, просто с 01:00 до 03:00 они учатся ходить нога в ногу, держать ровно осанку и смотреть только в правую сторону. А утром в 08:00 уже должны сидеть на занятиях.

Минских студентов не могут заставить, а бедолаг из общежития будят и централизованно выводят на ночные занятия. Отказаться практически не возможно.

Если ты не согласен, то пожитки в руки и выселяйся из общежития! Поэтому все очень устали, но вынуждены посещать «ночную смену». У меня аж «мову заняло» от таких новостей.

Не знаю, чем я могу ему помочь. Сказать, чтобы не шел на занятия – отчислят, не пойти на марш — выгонят из общежития. А мы финансово не потянем аренду даже комнаты в столице.

Сколько же можно издеваться над нашими детьми? Они же прежде всего люди, а не биомашины, которые выполняют функцию живых кукол на параде, чтобы потешить престарелого диктатора.

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