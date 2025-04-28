Топ-7 фильмов для просмотра на длинных выходных

Топ-7 фильмов для просмотра на длинных выходных1
- 28.04.2025, 16:27
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У каждого из них высокий рейтинг.
Если вы настоящий киноман и любите наслаждаться качественным кино, «Кино 24» подготовило подборку лучших фильмов, которые завоевали признание зрителей и критиков во всем мире. В этот список попали только те ленты, которые получили рейтинг от 9 баллов и выше.
В нашем списке вы найдете как классические шедевры, так и более современные произведения, что неоднократно попадали в топы кинокритиков:
- «Побег из Шоушенка»
- «Крестный отец»
- «Полуночный уровень угрозы: Кино»
- «Возмутительный класс»
- «Доктор Кто: День Доктора»
- «Киллиан»
- «Молодой монах».