Топ-7 фильмов для просмотра на длинных выходных 1 28.04.2025, 16:27

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У каждого из них высокий рейтинг.

Если вы настоящий киноман и любите наслаждаться качественным кино, «Кино 24» подготовило подборку лучших фильмов, которые завоевали признание зрителей и критиков во всем мире. В этот список попали только те ленты, которые получили рейтинг от 9 баллов и выше.

В нашем списке вы найдете как классические шедевры, так и более современные произведения, что неоднократно попадали в топы кинокритиков:

- «Побег из Шоушенка»

- «Крестный отец»

- «Полуночный уровень угрозы: Кино»

- «Возмутительный класс»

- «Доктор Кто: День Доктора»

- «Киллиан»

- «Молодой монах».

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