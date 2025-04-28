«Моему счастью не было предела» 1 28.04.2025, 16:48

Белорус сравнил помощь безработным в Польше, Литве и Беларуси.

- Настигла меня беда - попал я под кадровое сокращение, - написал в редакцию читатель Charter97.org Николай из Белостока.

Поиск работы - дело нелегкое, а за рубежом это уже задача со звездочкой. Пошел я становиться на учет как безработный, так как это дает мне возможность иметь государственное медицинское обслуживание.

А там, заполнив все бумаги, выяснил, что мне в течение первых трех месяцев будут выплачивать пособие на сумму почти 300€, а в последующие 3 месяца сумма уменьшится приблизительно до 250. Моему счастью не было предела. Конечно же, на эти деньги с семьей не проживешь, но ведь и они в трудное время не лишние.

Позвонил я своему другу поделиться своей радостью и шоком. А он смеется и говорит, что это мелочь. Вот в Литве, мол, помощь составляет 666 евро. Я открыл рот. Неужели может быть такая высокая помощь! Да вспомнилось мне лукашистское «социальное государство».

Имел я опыт постановки на учет как безработный и в Беларуси. Сказать, что ты берешь реальную помощь - это ничего не сказать. На сегодня безработный Беларуси может претендовать на 40 белорусских рублей или 13 долларов.

Смешно, но за эти деньги человек еще должен отработать на общественных работах 5 (!) дней ежемесячно.Таким образом режим использует рабский труд людей, попавших в округлую ситуацию, и платит им за отработанный день 8 рублей.

Кажется мне, что палочка трудодня при «советах» больше весила, чем подачка от режима безработному. Так что разговоры о привлекательности «социального государства» у нас только на экранах БТ. Не надо белорусам красивые лозунги, достаточно посмотреть на реальные цифры.

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