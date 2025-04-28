Президент Германии пообещал, что она будет самой сильной поддержкой Украины в Европе 28.04.2025, 17:01

В то же время страна укреплять свои вооруженные силы.

Германия будет и впредь оказывать Украине военную помощь, оставаясь ее крупнейшей поддержкой в Европе, и в то же время укреплять свои вооруженные силы и инвестиции в немецкую оборонную промышленность.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 28 апреля, во время торжеств по случаю 70-летия вступления Германии в НАТО, сообщает «Европейская правда».

- Мы и в дальнейшем будем оставаться самой сильной поддержкой Украины в Европе, будем отстаивать ее свободу, суверенитет и европейское будущее, – подчеркнул Штайнмайер.

- Сегодня, когда война Путина против Украины продолжается с полной силой, а Соединенные Штаты оказывают сильное давление на своих европейских союзников, Германия, как я считаю, находится в решающей позиции. Именно поэтому я обращаюсь к вам, к вашим союзникам, не только с благодарностью, но и с призывом к немедленным действиям, – подчеркнул Штайнмайер.

- Германию призывают действовать – и мы услышали этот призыв, мы поняли послание, – добавил он. И обратился к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с заверением, что «вы можете на нас рассчитывать».

«Мы будем и в дальнейшем укреплять наши вооруженные силы – Бундесвер – и увеличивать инвестиции в нашу оборонную промышленность. Мы будем настойчиво работать над выполнением своих обязательств в рамках региональных планов НАТО», – подчеркнул президент Германии.

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