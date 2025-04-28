Юрий Фельштинский: Предлагаю Украине 9 мая ударить по Москве 9 28.04.2025, 17:45

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Юрий Фельштинский

Фото: charter97.org

Именно этого боятся люди, которые вместе с Путиным сегодня управляют Россией.

Путин предлагает Украине перемирие на дни, приуроченные к годовщине капитуляции Германии во Второй мировой войне, чтобы провести 9 мая на Красной площади очередной парад победы в присутствии иностранных лидеров – тех, у кого не хватит чести и совести отказаться стоять на трибуне вместе с международным преступником, развязавшим в 2022 году полномасштабную войну в Европе и открыто угрожающим сегодня ядерной атакой на многонаселенные города европейских государств.

Большего цинизма на фоне войны, в которой уже погибли сотни тысяч людей, представить невозможно, пишет в «Фейсбуке» известный американский аналитик и историк Юрий Фельштинский.

В последнее время Россия ужесточила воздушные налеты на Киев – столицу украинского государства. Я неоднократно говорил и писал о том, что эту войну могут остановить только воздушные удары по Москве. Это единственное, чего боится живущий в Москве Путин и те люди, которые вместе с ним сегодня управляют Россией.

Я предлагаю украинской стороне отказаться от предложенного Путиным перемирия на период 8-11 мая, предложив альтернативные даты: 1-4 мая, или 15-18 мая, а 9 мая нанести по Москве воздушный удар, тем более что в Европе днем окончания Второй мировой войны считается 8 мая. 9 мая придумал Сталин, чтобы не иметь общего праздника со своими бывшими союзниками.

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