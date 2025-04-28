«Возвращение в Стамбул» 4 Леонид Невзлин

28.04.2025, 17:55

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РФ выдвинула свои условия для переговоров с Украиной.

Озвучивать требования Кремля отправили Лаврова — видимо, в расчёте на то, что сам Путин, в случае скандала с американцами, сможет отвертеться, свалив вину на министра. Коротко эти условия можно назвать «возвращением в Стамбул».

Москва требует нейтрального статуса Украины и вмешательства во внутренние дела страны — через отмену решений, принятых, в частности, в области гуманитарной политики после 2014 года. Лавров также упомянул необходимость международного признания аннексии Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Опять прозвучали слова «демилитаризация» и «денацификация», в одном ряду с требованиями отмены санкций, отзыва судебных исков и ордеров на арест, а также возвращения замороженных российских активов.

Всё это не имеет абсолютно никакого отношения ни к мирному плану Дональда Трампа, ни к предложениям Украины и Евросоюза по его корректировке. Теперь в Кремле снова достали злосчастный «стамбульский документ», и следующим параметром, вокруг которого там, скорее всего, устроят торг, станет ограничение видов и дальности вооружений для Киева.

Как я и говорил ранее, Москва будет делать всё, чтобы затягивать переговоры, выдвигать всё новые и новые требования и продолжать добиваться своей стратегической цели — капитуляции Украины и дальнейшей ликвидации ее государственности.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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