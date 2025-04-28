закрыть
28 апреля 2025, понедельник, 19:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Возвращение в Стамбул»

4
  • Леонид Невзлин
  • 28.04.2025, 17:55
  • 4,670
«Возвращение в Стамбул»

РФ выдвинула свои условия для переговоров с Украиной.

Озвучивать требования Кремля отправили Лаврова — видимо, в расчёте на то, что сам Путин, в случае скандала с американцами, сможет отвертеться, свалив вину на министра. Коротко эти условия можно назвать «возвращением в Стамбул».

Москва требует нейтрального статуса Украины и вмешательства во внутренние дела страны — через отмену решений, принятых, в частности, в области гуманитарной политики после 2014 года. Лавров также упомянул необходимость международного признания аннексии Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Опять прозвучали слова «демилитаризация» и «денацификация», в одном ряду с требованиями отмены санкций, отзыва судебных исков и ордеров на арест, а также возвращения замороженных российских активов.

Всё это не имеет абсолютно никакого отношения ни к мирному плану Дональда Трампа, ни к предложениям Украины и Евросоюза по его корректировке. Теперь в Кремле снова достали злосчастный «стамбульский документ», и следующим параметром, вокруг которого там, скорее всего, устроят торг, станет ограничение видов и дальности вооружений для Киева.

Как я и говорил ранее, Москва будет делать всё, чтобы затягивать переговоры, выдвигать всё новые и новые требования и продолжать добиваться своей стратегической цели — капитуляции Украины и дальнейшей ликвидации ее государственности.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

После 9 мая для Путина ситуация изменится
После 9 мая для Путина ситуация изменится Алексей Копытько
Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип
У этой войны не может быть промежуточного финала
У этой войны не может быть промежуточного финала Гарри Каспаров
Путин не «однорукий», а просто бандит
Путин не «однорукий», а просто бандит Владимир Пастухов