На Филиппинах научились выявлять дефекты вкуса пива через смартфон 28.04.2025, 18:04

Метод поможет улучшить вкусовые качества напитка.

Филиппинские ученые из Университета Санто-Томаса, одного из старейших в Азии, разработали метод выявления посторонних привкусов в пиве с помощью смартфона. Об этом сообщает портал The Drinks Business со ссылкой на исследование, опубликованное на платформе Science Direct.

Традиционно содержание диметилсульфидов (DMS, образуется при нагреве сусла, в больших концентрациях может придавать напитку неприятный привкус) в напитке определяют с помощью сложных лабораторных методов.

Филиппинские ученые для анализа использовали кусок бумаги, на который наносится реагент на основе щелочного нитропруссида в желатиновом гидрогеле. После реакции с образцом пива бумага меняет цвет, а смартфон фиксирует полученное изображение. По данным ученых, концентрация DMS определяется через анализ RGB-значений цвета.

Результаты показали, что цветовой метод с использованием смартфона сопоставим по точности с классическим газохроматографическим анализом. Новая методика позволяет быстро и недорого измерять уровень DMS, что важно для небольших пивоварен и крафтовых производителей.

Авторы исследования отмечают, что в большинстве сортов пива содержание DMS ниже порога восприятия — 30 мкг/л. Однако в лагерах его концентрация может достигать 50–100 мкг/л, после чего неприятный запах становится заметным и ухудшает вкусовые качества напитка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com