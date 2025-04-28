На Филиппинах научились выявлять дефекты вкуса пива через смартфон
- 28.04.2025, 18:04
Метод поможет улучшить вкусовые качества напитка.
Филиппинские ученые из Университета Санто-Томаса, одного из старейших в Азии, разработали метод выявления посторонних привкусов в пиве с помощью смартфона. Об этом сообщает портал The Drinks Business со ссылкой на исследование, опубликованное на платформе Science Direct.
Традиционно содержание диметилсульфидов (DMS, образуется при нагреве сусла, в больших концентрациях может придавать напитку неприятный привкус) в напитке определяют с помощью сложных лабораторных методов.
Филиппинские ученые для анализа использовали кусок бумаги, на который наносится реагент на основе щелочного нитропруссида в желатиновом гидрогеле. После реакции с образцом пива бумага меняет цвет, а смартфон фиксирует полученное изображение. По данным ученых, концентрация DMS определяется через анализ RGB-значений цвета.
Результаты показали, что цветовой метод с использованием смартфона сопоставим по точности с классическим газохроматографическим анализом. Новая методика позволяет быстро и недорого измерять уровень DMS, что важно для небольших пивоварен и крафтовых производителей.
Авторы исследования отмечают, что в большинстве сортов пива содержание DMS ниже порога восприятия — 30 мкг/л. Однако в лагерах его концентрация может достигать 50–100 мкг/л, после чего неприятный запах становится заметным и ухудшает вкусовые качества напитка.