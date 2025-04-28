В Могилевской области милиционеры стреляли по автомобилю
- 28.04.2025, 18:19
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ЧП произошло в ночь с 27 на 28 апреля в Шклове. Как сообщает МВД, сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю ВАЗа. Но тот проигнорировал его. И помчался по дороге «Орша-Шклов-Могилев» на высокой скорости.
— После неоднократных предупреждений об использовании оружия инспектор произвел прицельные выстрелы по колесам. Авто остановили, — сообщает МВД. — За рулем находился 55-летний житель Оршанского района, ранее лишенный права управления за нетрезвое вождение, с явными признаками алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 1,3 промилле.
Сотрудники ГАИ составили восемь протоколов в отношении водителя. В том числе и за неповиновение законным требованиям милиционеров. Мужчина находится в ИВС, а его авто — на охраняемой стоянке.