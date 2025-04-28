В Финляндии алкоголь с истекающим сроком будут продавать со скидкой 2 28.04.2025, 18:43

Цель проекта — сократить объемы отходов и уменьшить экологический след.

Финская государственная компания Alko запустила пилотный проект по продаже алкоголя с истекающим сроком годности со скидкой. Об этом сообщает Yle News.

Проект стартовал в трех магазинах в городе Тампере на юге страны. В рамках пилота на продукцию с содержанием алкоголя до 8% устанавливаются скидки в 20%, которые действуют только для покупок в магазинах, а не онлайн.

Ранее Alko уценивала только сезонные товары, такие как рождественское пиво и глёгг. Теперь программа будет распространяться и на другие категории продукции. Как объяснил директор по развитию ассортимента Alko Ари Хювёнен, цель проекта — сократить объемы отходов и уменьшить экологический след.

По данным компании, значительная часть экологического воздействия пива связана с использованием воды в процессе производства. По оценке Alko, благодаря внедрению скидок объем списаний можно сократить вдвое, что эквивалентно годовому водному следу в шесть миллионов литров — объему двух олимпийских бассейнов.

Пилотный проект планируется расширить на другие магазины Тампере в следующем месяце. Решение о возможном распространении модели на всю сеть из 369 магазинов будет принято в мае.

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